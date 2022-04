Što se zbiva s projektom od 432 milijuna kuna? Tomašević traži pomoć od države, ona ga odbila

Kamgrad je kao izvođač radova na Centru za translacijsku medicinu uredno isplaćen, nakon toga je prekinuo ugovor. Čim su na naš račun sjela sredstva iz EU fondova, Kamgradu je već za sat vremena bio prebačen novac, kazala je za 24sata zamjenica ravnateljice Dječje bolnice Srebrnjak dr. Lana Tambić Bukovac, s kojom smo razgovarali jer je ravnateljica Duška Markov Glavaš na godišnjem do ponedjeljka.

Dr. Tambić Bukovac rekla je potom da nema puno informacija oko projekta Centra za translacijsku medicinu, te da ne zna što će biti dalje, te još jednom ponovila kako je Kamgradu sve isplaćeno. Kontaktirali smo potom voditeljicu projekta dr. Mirjanu Turkalj, liječnicu sa Srebrnjaka, koja nam je rekla da joj je ravnateljica dala zabranu davanja izjava te da nam ništa ne može otkriti.

Kamenski: Investitor nas je onemogućavao da sve završimo do predviđenog roka

S druge strane vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski tvrdi suprotno te navodi kako nisu redovno plaćali troškove, ali i da postoje drugi problemi zbog kojih Kamgrad nije mogao normalno raditi te je u godini dana uspio realizirati samo tri posto projekta radi kočenja od strane investitora - Dječje bolnice Srebrnjak.

-Isplaćeno nam je van roka po ugovoru. Znali su za trošak šest mjeseci, nisu ništa poduzimali da osiguraju novac. Nisu reagirali na naše opomene, tek kad su vidjeli da šaljemo zadnju opomenu pred raskid ugovora, onda su išli tražiti novac. Kako su ga onda mogli osigurati. Osim kašnjenja s plaćanjem, investitor nije izvršavao obveze koje bi omogućile izvršenje ugovora s naše strane. Mi smo u roku godine realizirali 3 posto projekta zato što oni nisu odrađivali svoje ugovorne obaveze, nisu radili na svim obavezama koje imaju po ugovoru, nisu rješavali projektnu dokumentaciju i sve ostalo što stoji u ugovoru. Onemogućavali su nas da sve završimo do predviđenog roka-kazao je za 24sata Dragutin Kamenski, dodajući kako su završili dio građevinske jame. Njihovi kamioni napustili su gradilište prošli tjedan - rekao je za 24sata Kamenski.

Tomašević: Projekt ne može opstati ako država ne stane iza njega

Nakon što smo pisali da je daljnja gradnja Centra upitna i da je moguće da projekt propadne, na isto se referirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je zatražio pomoć države u rješavanju ovog problema, ističući kako je Gradu potrebna pomoć te da je sudbina projekta neizvjesna.

- To nije izazov samo za Zagreb, već za cijelu Hrvatsku i taj projekt ne može uspjeti ako ne postoji vizija za Grad Zagreb. Gdje je najveći problem? U 32 mjeseca tog projekta, realizirano je samo 4 posto tog projekta, a završio je u ožujku. Produženje projekta je ishođenja, ali i tu postoji rok. Dovedena je u pitanje opstojnost projekta. Mi smo kao Grad Zagreb odgovorni ako se krene u projekt, ne završi. Projekt ne može opstati ako država ne stane iza njega i zato ćemo razgovarati s državom što dalje s projektom. Sastanak o tome je bio, ali zaključak je da moramo razgovarati s Vladom. Ako se ne može izvesti do kraja to je pola milijarde kuna za Grad Zagreb - istaknuo je Tomašević.

Međutim, država, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je uključeno u projekt, navodi kako su oni svoje napravili i da je dalje sve na Gradu.

Ministarstvo: Država je osigurala novac, ne možemo sudjelovati u provedbi projekta

-Država je kroz EU fondove osigurala 432.176.115,93 kuna, ali u provedbi spomenutog projekta nije i ne može sudjelovati. Za provedbu je odgovorna Dječja bolnica Srebrnjak i njen vlasnik Grad Zagreb. Središnja Agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) je Posredničko tijelo razine II koje kontrolira i odobrava sve troškove po projektnim aktivnostima za projekt Dječji Centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak. Dječja bolnica Srebrnjak je javnom nabavom preko Ureda za nabavu Grada Zagreba raspisivala natječaj za radove te samostalno odabrala izvođača radova, međutim došlo je do kašnjenja u provedbi projekta te je Dječja bolnica Srebrnjak zatražila produženje projekta što joj je u travnju 2022. godine odobreno te je Ministarstvo odobrilo produženje projekta do prosinca 2023. godine jednako kao što je Ministarstvo nakon što bi SAFU odobrio isplate temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava isplaćivao odobrena sredstva u roku od 24 sata-stoji u odgovoru Ministarstva za 24sata.

Za kraj podsjetimo kako je riječ o projektu vrijednom 432 milijuna kuna od čega se 85 posto iznosa financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 posto iz državnog proračuna. Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje nove zgrade od gotovo 15.000 četvornih metara na sedam etaža koji predviđa gradnju velikog broja laboratorija, koja će biti funkcionalno povezana s postojećom zgradom bolnice Srebrnjak. Cilj ovog centra je provođenje istraživanja koje će omogućiti unapređenje postojećih te razvoj novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su povezani s učestalim dječjim bolestima, prije svega na područjima pedijatrijske alergologije, imunologije i pulmologije.

