Što slijedi, jesu li dogovorene koalicije, što je Treća republika? 'SDP igra mimo pravila...'

Za izbore smo apsolutno spremni u uvjereni smo da ćemo biti pobjednička lista na parlamentarnim izborima. Ovo sve zajedno što se dogodilo sa strane Ustavnog suda je apsolutno strašno, istaknuo je u emisiji Otvoreno na HRT-u saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić. Kako kaže, ne želi ulaziti u to smije li ili ne predsjednik Milanović biti kandidat. Ustvrdio je kako su suci donijeli odluku kakvu su donijeli kao što je i njihovo pravo.

- Prestrašno je da smo prejudiciranje te odluke imali prilike čuti i slušati u nedjelju kad su iz podruma izvukli Vladimira Šeksa da, kao najveći hrvatski ustavni ekspert i otac hrvatskog pravosuđa, sa svim ovim ljepotama i radostima koje gledamo - kaže kakva bi trebala biti odluka Ustavnog suda - dodao je Jakšić.

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar ustvrdio je kako ovakva situacija apsolutno šteti političkoj kulturi te da se SDP-u sprema četvrti poraz na izborima. Zbog toga su, kako kaže - odlučili "ići mimo svih pravila".



- Apsolutno da šteti. Ako pogledate okvir, situacija je da je trenutno vodstvo SDP-a u 10 godina tri puta izgubila izbore. Kada smo raspustili Sabor, oni su bili svjesni da će izgubiti i četvrti put i onda su u sprezi predsjednikom Republike odlučili da će ići mimo svih pravila - rekao je Mažar ističući da u SDP-u vlada 'kaos, nered i cirkus'.



- HDZ sigurno neće sudjelovati u tom ludilu, bezakonju, neredu i cirkusu. Mi prije svega poštujemo pravila, institucije i Ustav. Niz stručnjaka se odmah odmaknuo od katastrofalne odluke očajnog Grbina i očajnog SDP-a. Koalicija je spala na dva slova, bračni par Puljak i ovaj što obija automobile - istaknuo je.

IDS i Radnička fronta bez koalicije

Iz koalicije sa SDP-om izbačena je Radnička fronta, stranka Katarine Peović, koja je kazala da je izbacivanje potaknuto ucjenom pet liberalnih stranaka: Reformista, Fokusa, IDS-a, PGS-a i Centra.

- Mi smo bili u razgovorima o ulasku u koaliciju. Naša skupština to nije izglasala, ali je bilo ozbiljnih razgovora. Naše izbacivanje iz koalicije, koje je potaknuto ucjenom pet liberalnih stranaka: Reformista, Fokusa, IDS-a, PGS-a i Centra je bilo simptomatično, jer je gotovo kolidiralo s ulaskom Milanovića - kazala je Peović.

Dodaje da se ta koalicija više ne može nazvati lijevom opcijom jer je izbačena jedina autentična lijeva komponenta.



- To je trbuhozborcima kapitala bilo neprihvatljivo. Prvi korak je smjena HDZ-a, a drugi korak je puno teži - to je smjena HDZ-ovskih politika. RF je bila taj zalog da će se to dogoditi. Trbuhozborci kapitala i oni koji su tu da sačuvaju status quo su odlučili izbaciti RF. Milanović je bio antiradnički premijer koji je donio Zakon o radu koji nas je doveo na prvo mjesto po nesigurnim ugovorima o radu u Europi. To je potaknulo iseljavanje-- objasnila je Peović

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus zamjerio je što SDP odluku o dovođenju Milanovića kao mandatara nije podijelio s partnerima.

- Razgovori su pokrenuti i nakon toga se nije događalo ništa. U jednom trenutku predsjednik Milanović postaje kandidati SDP-a bez da je to iskomunicirano s potencijalnim koalicijskim partnerima. Gospodin Milanović nije dao ostavku na svoju funkciju i to je jedan od razloga zašto smo izašli iz koalicije. Dovedeni smo pred gotov čin, a nismo razgovarali o politikama, smjeru i onome što želimo nakon tog 17. travnja - kazao je Paus.





Ustvrdio je kako je IDS jasno komunicirao zašto smatra da ne može doći do nastavka razgovora s SDP-om.



- Nama je važna promjena, osvojiti vlast, ali ne pod svaku cijenu - zaključio je.

Što je Treća Republika?

Jakšić je naglasio da je dio Treće Republike transparentno funkcioniranje institucija.

- Treća Republika je zemlja gdje ćemo imati jasan i transparentan proces kako biramo pravosudna tijela, kako funkcioniraju pravosudna tijela i kako funkcioniraju institucije koje bi trebale čuvati neovisnost ove zemlje. Kad pričamo o lijevim, održivim i zelenim politikama SDP u praksi ima Varaždin, Koprivnicu, Supetar i Jastrebarsko - objasnio je.





- Treća Republika vam je nešto što je ovo sedlanje konja nakon kojeg slijedi stiskanje uzdi. Moramo bit spremni na to da ćemo prvo sedlat konje, a onda zatezati uzde. Slijedi kriza, slijedi recesija, a znamo kako SDP u recesiji funkcionira - usprotivila se Peović.