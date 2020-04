Što ste pili, pili ste: I Corona je prestala proizvoditi svoja piva

Proizvodnja Corona piva u Meksiku privremeno se zaustavila zbog širenja zaraze korona virusom.

Tvrtka Grupo Modelo obznanila je svima ovu vijest na svom Twitter profilu. Uz pivo Corona, ova kompanija proizvodi i piva Modelo i Pacifico.

Proizvodnja se privremeno zaustavila iz razloga što je meksička vlada zaustavila sve djelatnosti osim onih neophodnih za normalno funkcioniranje građana, sve kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom. No, tvrtka ističe kako joj ova situacija nije drastično naškodila te da se ne brine za daljnje funkcioniranje, piše CNN.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Podudarnost imena ovog piva i virusa nije naštetilo prodaji, već naprotiv, povećalo je njegovu prodaju za 8,9 % u prva tri mjeseca 2020. godine. Prodaja se naglo povećala prva tri tjedna u ožujku, što je čak 24% više od prošle godine.

