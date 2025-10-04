Obavijesti

KOLUMNA JAMESA B. FOLEYA PLUS+

Što stoji iza sastanka generala? Ponižavanje vojske SAD-a besmislenim govorima...

Piše James B. Foley, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj,
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

NOVI EXPRESS Expressov kolumnist objašnjava zašto su predsjednik Trump i ministar obrane Hegseth okupili 800 najviših časnika

U nedavnim kolumnama pokušao sam objasniti neprekidnu bujicu događaja u SAD-u potaknutu nemilosrdnom kampanjom predsjednika Trumpa da preobrazi američko društvo i politiku u smjeru konzervativizma i autoritarizma. Što se tiče američke vanjske politike, jednaki je izazov držati korak s njegovim stalnim potezima na svjetskoj sceni. No iako Trump također jasno ima za cilj preobraziti globalnu ulogu Amerike, tek će se vidjeti slijedi li koherentan plan ili samo improvizira u hodu.

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

