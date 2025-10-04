NOVI EXPRESS Expressov kolumnist objašnjava zašto su predsjednik Trump i ministar obrane Hegseth okupili 800 najviših časnika
KOLUMNA JAMESA B. FOLEYA PLUS+
Što stoji iza sastanka generala? Ponižavanje vojske SAD-a besmislenim govorima...
Čitanje članka: 4 min
U nedavnim kolumnama pokušao sam objasniti neprekidnu bujicu događaja u SAD-u potaknutu nemilosrdnom kampanjom predsjednika Trumpa da preobrazi američko društvo i politiku u smjeru konzervativizma i autoritarizma. Što se tiče američke vanjske politike, jednaki je izazov držati korak s njegovim stalnim potezima na svjetskoj sceni. No iako Trump također jasno ima za cilj preobraziti globalnu ulogu Amerike, tek će se vidjeti slijedi li koherentan plan ili samo improvizira u hodu.
