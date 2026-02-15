Obavijesti

Što su 2026. naši helikopteri Bell OH-58 Kiowa? Ubitačna Zračna konjica ili relikt prošlosti

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 3 min
Što su 2026. naši helikopteri Bell OH-58 Kiowa? Ubitačna Zračna konjica ili relikt prošlosti
Zadar: Helikopter 58 D Kiowa Warrior Hrvatskog ratnog zrakoplovstva | Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

NOVI EXPRESS Odluka o nabavi sredinom prošlog desetljeća nije bila pogrešna. Problem je u tome što se danas rat dramatično izmijenio

Admiral

Rat u Ukrajini nije donio tehnološku revoluciju. Donio je nešto gore: razotkrio je iluzije. One o “čudesnim platformama”, o skupim strojevima koji sami po sebi jamče vojnu prednost. U stvarnosti, težište ratovanja nepovratno se pomaknulo s platforme na informaciju. Danas ne pobjeđuje onaj tko ima najskuplji helikopter, nego onaj tko prije vidi, brže poveže i preciznije udari.

OSTALO

