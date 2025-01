Što sve znamo o slučaju Dabro: Ekspresna ostavka zbog hitaca, prijetnje i 'rat' bivših prijatelja

Nakon što je u javnost izašla snimka na kojoj puca iz pištolja kroz otvoreni prozor, uz glasnu glazbu, dok se vozi na suvozačevu mjestu u osobnom automobilu, Josip Dabro je, poslije razgovora s premijerom Andrejem Plenkovićem, dao ostavku na mjesto ministra poljoprivrede i na mjesto potpredsjednika Vlade. Dogodilo se to neuobičajno brzo, nekoliko sati nakon objave snimke. Dabrin stranački šef Ivan Penava smatra kako je to iznimno odgovorno.

- Dabro nikog nije ugrozio, ali od potpredsjednika Vlade i ministra očekuje se da i svojim životnim stilom i ponašanjem izvan radnog vremena šalje pozitivne i odgovorne poruke. Ovo to nije, Josip je toga svjestan i zato je odgovorno postupio u dogovoru sa strankom - rekao je Penava. No Dabro ne odlazi mirno. O ostavci je obavijestio javnost objavom na svojem profilu na Facebooku, i to u jedan sat u noći na subotu, a ujutro je za 24sata komentirao razlog svoje ostavke te stanje u ministarstvu.

- Nema ažurne evidencije o ničemu, ni o zemlji ni o potporama. Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Upozorio sam premijera na to. Ljudi koji u Hrvatskim šumama rade kao vanjski suradnici ispričali su mi sve o kriminalu u tom sustavu. Nitko se time ne želi baviti. ‘Šef’ mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem - rekao je Dabro, koji je, kaže, ipak želio da takvi “mutni” poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili. Premijer Plenković na Dabrinu izjavu odgovorio je da je Dabru zadužio da to pitanje rješava s upravom Hrvatskih šuma te da ne zna na što je Dabro mislio rečenicom “Šef mi je rekao da šutim”. Kao nadležni ministar s upravom Hrvatskih šuma trebao je, kaže Plenković, rješavati bilo koje pitanje koje smatra da je otvoreno.

- Ja sam ga zadužio da to pitanje rješava s upravom Hrvatskih šuma i učini sve što može da je poslovanje u okvirima zakona i svrhovitosti onoga što nadležni ljudi trebaju raditi - rekao je premijer.

Iz Hrvatskih šuma odbacili su navode o kriminalu te su rekli da posluju potpuno u skladu sa zakonom.

No Dabro tvrdi kako je zbog svega primao prijetnje, koje je prijavio policiji. Zbog toga je, kaže, dobio policijsku zaštitu.

- Tijekom svojeg mandata vodio sam se jasnom vizijom i odlučnošću da uvedem prijeko potrebne promjene u resoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, boreći se protiv nepravilnosti i uspostavljajući transparentne i pravedne odnose u svom resoru. Međutim, u tom procesu suočio sam se s izrazitim pritiscima i prijetnjama, a trenutačno se nalazim i pod policijskom zaštitom.

No Ministarstvo unutarnjih poslova kaže drugačije.

- Možemo potvrditi da je gospodin Dabro krajem prošle godine prijavio policiji događaj, a obavljenim provjerama utvrđeno je da u navedenom nema elemenata kaznenog djela. U tom smislu, policija nije pružala klasičnu policijsku zaštitu kakva se dodjeljuje žrtvama kaznenog djela - kazali su u MUP-u.

Za 24sata Dabro je rekao i da snimka nije sporna. Kaže da je pucao, nepromišljeno, glupo te da nema pravo opravdanje. Tvrdi da je snimka iz 2022. i da ju je poslao samo tadašnjem prijatelju Mariju Radiću te pretpostavlja da ju je on proslijedio ljudima koji su čekali dobar tajming da je objave. Objava snimke nije ga iznenadila jer je, kaže, svjestan da je radom u ministarstvu postavio pitanja koja nitko nije htio postaviti posljednjih 25 godina, a i o svojim je spoznajama obavijestio premijera Plenkovića.

- Otkrio sam da je ogroman raspad sustava unutar Ministarstva. Neke se teme godinama stavljaju u ladice. Postoje ogromne manipulacije državnim zemljištem; Ministarstvo nema potpunu kontrolu nad time, ne postoje ugovori o najmu, zemlja se daje ‘velikim igračima’ dok se male seljake uništava. Netransparentno se rade i potpore za tu zemlju, poticaji. Ogromne novce uzimaju neki ljudi koji na toj zemlji ne rade ništa, kao u slučaju krčkih pašnjaka. Tamo seljak živi kao sirotinja, a ‘igrači’ izvlače novac. Samo je budala kao ja mogla misliti da će u Ministarstvu poljoprivrede moći napraviti neki red - rekao je Dabro, koji na snimci, ispaljujući veći broj hitaca kroz prozor, govori: “Samo za mog brata Marija”.

Radića je optužio za ‘perfidnu manipulacijiu’ koju izvodi nakon poraza koji je doživio na unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu. Predsjednik stranke DOMiNO Mario Radić rekao je kako bi bilo bolje za Dabru da ne spominje nikakve snimke jer, kako je dodao, ima i gorih od ove što je objavljena.

- Ja sam od njega takvih snimaka dobivao više komada. Ne znam kome je on sve slao te snimke, on je često znao pucati iz vatrenih oružja - rekao je Radić.

Ivan Penava, šef DP-a, kaže da se Dabro vraća u Hrvatski sabor te da od njega očekuje da u punom kapacitetu nastavi težak rad za Domovinski pokret jer pred njima su lokalni izbori i jer očekuju da s njegovom energijom na terenu poluče dobar rezultat na izborima koji slijede. O tome tko će iz Domovinskog pokreta naslijediti Dabru na mjestu ministra poljoprivrede kaže da će razgovori uslijediti. Ministarstvo će do tada voditi HDZ-ovac Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

- Nemojmo zaboraviti da je Dabro odrastao tijekom rata, na području na kojem se ratovalo. Jasno da to nosi svoje posljedice - rekao je Penava.