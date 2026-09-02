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ANKETA

Plenković u Gospiću: Voda iz javne vodoopskrbe sigurna i zdravstveno

Piše Ivan Štengl,
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Što mislite, piju li Plenki i ministri u Lici s izvora vodu?
Foto: Sanjin Strukić/pixsell
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Plenković je naglasio da je važno umiriti građane koji zbog ilegalno odloženog otpada strahuju za kvalitetu vode.

Premijer Andrej Plenković stigao je zajedno s ministrima i predstavnicima lokalne vlasti na sastanak u Gospić povodom sanacije 37.000 tona opasnog i ilegalnog otpada.

Predsjednik Vlade poručio je da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za piće, nakon što je na području grada otkriveno više od 37.000 tona ilegalno odloženog otpada.

- Voda iz javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Niti jedna analiza koju je radio HZJZ nije pokazala bilo kakve probleme koji bi upućivali na to da je voda problematična - rekao je Plenković.

ILEGALNI OTPAD U LICI VIDEO Pogledajte susret Petryja i Plenkovića uoči sastanka u Lici
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Pred njim je, kao i pred svim ostalim ljudima na sastanku, bila staklena čaša napunjena vodom. Glasnogovornik Vlade za Index je potvrdio da je riječ o vodi iz lokalnog vodovoda.

Naglasio je kako je važno umiriti građane koji zbog ilegalno odloženog otpada strahuju za kvalitetu vode.

- To naglašavam jer ljudi objektivno brinu. Građani mogu koristiti vodu iz javne vodoopskrbe, a HZJZ će nastaviti pojačano praćenje - dodao je premijer.

Više o sastanku čitajte ovdje.

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Komentari 18
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