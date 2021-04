Naši stočari su ljudi sa sela koji nisu navikli da im policija pretresa kuće i aute. Policajci su bili ljubazni, no ljudima je to šok i pod stresom su. I ja sam stočar i bavim se time godinama te znam sve te ljude osobno. Dao bih ruku u vatru da nemaju veze s ubojstvom vuka. No nakon svega što se ovdje događa, a nikoga nije briga, možda je nekome pukao film, tko će ga znati - kaže nam Ivan Tešija, koji i sam ima OPG u Gračacu. Godinama uzgaja goveda, a koliko je ovaj problem s vukovima otišao daleko, i sam se uvjerio.

- Od početka godine vukovi su mi zaklali 30 grla, zbog čega sam službeno tražio interventni odstrel. Vukovi mi upadaju u tor i kolju - pojasnio je Tešija, koji nam je kao dokaz poslao i uznemirujuće fotografije izmasakrirane stoke.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravičan prizor u Gračacu

Vuk je u Hrvatskoj zaštićena životinja i nitko od naših sugovornika ne odobrava način na koji se netko obračunao s ovom jedinkom. No svi se slažu da Hrvatska ima problem, da broj vukova premašuje preporučeni broj jedinki.

- Vuk u Hrvatskoj obitava na 20.000 četvornih kilometara, a na 10.000 ovaca dopušteno je imati jednog vuka. Na krškim područjima imamo 401.172 ovce, pa bi po tom omjeru bilo dopušteno 40 vučjih jedinki. Sad smo u situaciji da u Gračacu i okolnim selima imamo više od 40 vukova - pojasnio je Tešija.

Iz zadarske policije su nam potvrdili da su njihovi djelatnici bili u izvidu nakon pronalaska obješene strvine na tabli.

- Strvinu su preuzeli djelatnici nadležnog ministarstva i u tijeku je kriminalističko istraživanje - kažu iz policije. Veterinarska inspekcija tek mora utvrditi radi li se o strvini vuka ili mješanca vuka s čagljem, je li životinja otrovana ili na neki drugi način ubijena.

Magistrica Ana Grgas, ovlaštena vještakinja za procjenu štete od vukova, otkriva nam kako se najjednostavnije prepozna radi li se o vuku ili 'mješancu'.

Kazna za ubijanje vuka - 42.500 kuna

- Čistokrvni vuk ima na prednjim nogama crne duge pruge od skočnog zgloba na gore. No po zubalu odnosno očnjacima se može to utvrdili kao i starost životinje. Razmak između očnjaka se kreće od 3,5 do 5,5 centimetara - kaže nam magistrica Grgas. I sama se susretala sa vučjim strvinama.

- Prije 20 godina netko je tako vuka objesio i u Lišanima Ostrovičkim. Kazna za uvijanje vuka je 42.500 kuna - rekla je i dodala što se radi sa strvinom: "veterinar ili vještak će ga zapakirati u vreću i spremiti na hladno do slanja u na Veterinarski fakultet u Zagreb gdje će utvrđivati od čega je životinja uginula."

- Ovo više nema smisla. Ministarstvo zaštite okoliša povlači novac iz EU u ime zaštite vukova. Sve što smo primijetili da rade jest da voze nove Toyote, postavljaju kamere i dronovima nekad pregledavaju teren, a za to vrijeme naša stoka hrani te vukove. Dobro je dok su na stoci, što će biti ako, ne daj bože, u nekom zabačenom selu napadnu staricu ili dijete? Ovo nije pitanje samo stočara, ovo je pitanje svih nas - zaključio je Tešija.

Lovci: Ljudima vukovi rade velike štete, trebamo plan

I lovci osuđuju ovo razapinjanje strvine vuka.

- Preliminarno smo radili na provjeri brojnosti vučjih jedinki. Samo ću reći da su brojevi ozbiljni. Vidimo da mali ljudi, i to najugroženija skupina, imaju velike štete od vukova. Nismo za ubijanje, ali smo za ozbiljan plan upravljanja koji trebaju sastaviti stručnjaci - kaže Roko Pavić iz Lovačkog saveza Zadarske županije.

Inače, Ministarstvo zaštite okoliša izdaje rješenje kada se utvrdi da zbog brojnosti zaštićene vrste ili neke ugroze, potreban je odstrel.

- Zadnji puta smo takvo rješenje dobili kada je su vukovi radili veliku štetu u prigradskom dijelu Zadra. Rješenje se recimo izdaje na mjesec dana i da u tom roku moramo odstreli jednu jedinku – kaže nam Pavić. Na pitanje što ako ga ne odstrele u tom roku kaže: "Ništa, ne možete ga loviti ili se treba izdati novo rješenje." Lovci su, kaže, zagovornici ozbiljnih planova upravljanja zaštićenim vrstama.

- Takav stručni i razrađeni plan napravljen je za medvjede. U Hrvatskoj bi moglo biti maksimalno 1200 jedinki medvjeda no sada ih već imamo preko 1500 što je značajan broj s obzirom na površinu zemlje. Isti je plan napravljen i razrađen za risove. Vjerovalo se kako su rijetki no nakon praćenja lovišta od strane stručnjaka pokazalo se da imamo kvalitetan broj jedinki. Takav plan treba napraviti i s vukovima – kaže Pavić.

Stočarima treba nadoknaditi gubitke

Kako ne znamo koliko vukova imamo ako postoji projekt koji se financira od Europske unije i za koji su dodijeljena sredstva da se prati ova vrsta, pitali smo Pavića koji nasmijano kratko kaže. "To je dobro pitanje". Ističe da je ova tema jako kompleksa i osjetljiva i da želi naglasiti kako struka treba odlučivati o načinu postavljanja prema prekobrojnosti vukova.

- Ako smatraju da ih se ne smije dirati, onda bi trebali stočarima adekvatno nadoknaditi gubite – zaključio je Pavić. Isto je spomenuo i stočar Tešija opisujući nam kako izgleda naknada u hrvatskom slučaju kada vam vuk zakolje domaću životinju.

- Jedno tele mi vrijedi oko 6.000 kuna, a odšteta bude 2.500 kuna no i to je upitno – kaže Tešija. Objasnio nam je i s kojim apsurdima se njegovi kolege stočari suočavaju u Hrvatskoj.

- U Dalmatinskoj zagori vam je sve obraslo, konfiguracija tla ne dozvoljava vam da postavljate 6 žica pastira kako zakon propisuje. Stočarima se ne daje državan zemlja u zakup pa onda isto ne mogu na pašnjacima zadovoljiti uvjete koje propisuju. To vam sve umanjuje iznos odštete koja je ionako premala – dodao je i na kraju zaključuje: "Po logici kako postavljaju stvari prema stočarima, ispada da ne daj bože vuk napadne čovjeka reći će što se nije zaključao u kuću".