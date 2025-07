Stočari u panici, prvo je došla afrička svinjska kuga, potom bedrenica, a sad i 'plavi jezik'

Sve su češći prizori brutalnih uginuća stoke diljem Hrvatske, bilo da je riječ o afričkoj svinjskoj kugi koja je poharala Slavoniju i Baranju ili, pak, najnovijim slučajevima bedrenice u dalmatinskim krajevima. Uz prijetnje od slinavke i šapa, bolesti koje su velika opasnost za papkare, te ‘plavi jezik’, koji se pojavio na oboljelom govedu u Hrvacama, hrvatsko stočarstvo već dugo nije bilo na tako intenzivnom udaru svih tih bolesti. Zabrinutost seljaka te malih i velikih stočara je opravdana, a pred Ministarstvom poljoprivrede je veliki izazov.

- Tek što smo otklonili prijetnju slinavkom i šapom i bili usredotočeni na borbu s afričkom svinjskom kugom u Baranji, sad se pojavila i bedrenica. Provode se sve propisane mjere, kao i organizirano cijepljenje životinja, što je zapravo jedini način na koji se možemo obraniti od te bolesti. Već prvog dana cijepljeno je više od 1100 grla stoke, a osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim životinjama, dobili su terapiju antibioticima. Bedrenica jedina može zaraziti i ljude - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić dodajući kako se na području na kojemu je bedrenica potvrđena treba provesti cijepljenje 45 tisuća životinja.

Jučer je i Veterinarski institut izvijestio kako su bedrenicu otkrili u još 27 uzoraka. Radi se o 11 goveda, jednoj kozi i lanetu iz Vrlike, dva goveda i kozi iz Biskupije, tri goveda iz Drniša, tri goveda i jednoj ovci iz Ružića te o jednom govedu iz Kijeva. Dodali su i kako su jučer zaprimili još 79 uzoraka, od kojih su 59 stavili u postupak obrade.

Što se tiče afričke svinjske kuge, na području Jagodnjaka proglašeno je stanje opreza. Podsjetimo, tamo je u ponedjeljak počela eutanazija 1500 svinja. ASK je kod domaćih svinja prvi put potvrđen u Hrvatskoj u ljeto prošle godine, na području Gradišta i Retkovaca, a otkrivena je i kod divljih svinja pa se smatra da su upravo one prenijele zarazu na domaće svinje. Od pojave ASK u Hrvatskoj do danas ubijeno je oko 6000 komada svinja na 250 farmi, čime je Hrvatska pretrpjela golemu ekonomsku štetu, a mnogi su svinjogojci zbog toga odustali od daljnjeg uzgoja svinja.

I, kao da to nije dovoljno, Ministarstvo je sredinom mjeseca potvrdilo da se, uz ASK i bedrenicu, hrvatski stočari sad moraju pribojavati i ‘bolesti plavog jezika’. Provedenim testiranjem potvrđeno je da je govedo iz Hrvaca bilo u kontaktu s virusom BPJ. Posebno je otegotna okolnost što se ona prenosi komarcima i na veće udaljenosti, ali nije opasna za ljude.

Hrvatski su stočari za sada sigurni jedino od slinavke i šapa jer nemamo ni jedan takav prijavljeni slučaj, no ona se pojavila u Mađarskoj.

S obzirom na to da Hrvatska bilježi najveći pad u govedarskoj proizvodnji među članicama EU, pojava slinavke i šapa znatno bi ugrozila preostale farme i uzrokovala znatan ekonomski gubitak. Stoga je ministarstvo izdalo stroge mjere sprečavanja unosa životinja i ranog otkrivanja tih bolesti.