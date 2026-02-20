Obavijesti

SVE BLIŽE RATU

Stotine napada dnevno: SAD može izbrisati iranski režim u samo nekoliko sati

Piše Filip Sulimanec,
Stotine napada dnevno: SAD može izbrisati iranski režim u samo nekoliko sati
Foto: Stringer Iran

Najznačajnija promjena u strategiji odnosi se na unutarnju kontrolu režima nad moći. Harward je sugerirao da bi kampanja ciljala Islamski revolucionarni gard (IRGC) i instrumente kojima se tlači iranski narod, a ne nacionalnu infrastrukturu

Admiral

Masovno gomilanje američke vojske na Bliskom istoku nije samo pokazivanje sile, već signal da Sjedinjene Države imaju sposobnost razoriti strukturu moći iranskog režima u roku od nekoliko sati, izjavio je viceadmiral (u mirovini) Bob Harward, bivši zamjenik zapovjednika US Central Command (CENTCOM).

„Jedna stvar koju je ilustrirao je da [predsjednik Donald] Trump radi ono što kaže,“ rekao je Harward za The Jerusalem Post, pozivajući se na povlačenje iz Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije (JCPOA) i stav SAD-a da neće tolerirati nuklearni Iran. „Sada je pozicionirao resurse za vojnu akciju,“ dodao je Harward.

USS Abraham Lincoln carrier strike group conducts photo exercise in the Arabia Sea
Foto: U.S. Navy

„Ako ne može postići ciljeve vezane uz nuklearni i balistički raketni program, spreman je ići dalje od posredovanja i djelovati.“ Ako bi naređenje za napad bilo dano, Harward, koji je služio kao zamjenik zapovjednika CENTCOM-a do 2013., opisao je hijerarhiju ciljeva dizajniranu tako da onesposobi iranske ofenzivne sposobnosti, a pritom poštedi civilno stanovništvo. Prioritet, prema bivšem zapovjedniku, bio bi „odozdo prema gore“. Prvi val ciljao bi strateške raketne lokacije i lansere – izravne prijetnje američkim snagama i Izraelu. Drugi prioritet bio bi neutralizacija ostataka iranskih posrednika izvan zemlje koji predstavljaju rizik od odmazde protiv Izraela.

SAD bi mogao napasti sjedište IRGC-a

Najznačajnija promjena u strategiji odnosi se na unutarnju kontrolu režima nad moći. Harward je sugerirao da bi kampanja ciljala Islamski revolucionarni gard (IRGC) i instrumente kojima se tlači iranski narod, a ne nacionalnu infrastrukturu.

„Nećete ciljati infrastrukturu,“ objasnio je Harward. „Cilj je omogućiti iranskom narodu promjenu vlasti, tako da mislim da takvi ciljevi neće biti pogođeni. Fokusirat će se samo na stvari koje režimu i IRGC-u omogućuju da tlače narod.“

FILE PHOTO: LEBANONS HIZBOLLAH HEAD NASRALLAH MEETS IRANS SUPREME LEADER.
Foto: Reuters Photographer

Možda najhladnija opomena za Teheran bila je Harwardova opisna sposobnost moderne američke ratne tehnologije, koju je istaknuo kao daleko superiorniju u odnosu na ratove u Iraku i Afganistanu. „Zahvaljujući onome što smo naučili i što smo uspjeli razviti tehnološki – bilo u zapovijedanju, kontroli ili ciljanju – omogućuje se da vaša masa udara bude učinkovitija,“ rekao je Harward.

„Prije ste mogli izvesti 40 ili 50 udara dnevno, a sada imamo sposobnost provoditi stotine udara dnevno. To samo po sebi potpuno mijenja računicu za režim.“

USS Abraham Lincoln carrier strike group conducts photo exercise in the Arabia Sea
Foto: U.S. Navy

Harward je pojasnio da SAD sada posjeduje sposobnost da dekapitira zapovjednu strukturu IRGC-a s ogromnom brzinom. „Ako ciljate IRGC i želite pogoditi sva njihova sjedišta i objekte, to biste mogli učiniti u roku od nekoliko sati. To je bez presedana.“

Harwardovo mišljenje oblikovano je ne samo njegovom vojnom službom nego i osobnom poviješću. Njegova je obitelj živjela u Iranu od 1968. do 1979., a on je bio u zemlji kao student završne godine US Naval Academy samo nekoliko tjedana prije pada Šaha.

Prisjećajući se revolucije 1979., Harward je istaknuo da je prekretnica nastupila kada je vojska prešla s podrške Šahu na podršku narodu. Vjeruje da je slična dinamika ključna za bilo kakvu buduću promjenu u Teheranu. „Ovo je režim koji već 47 godina tlači svoj narod,“ rekao je. „Većina njih želi promjenu.“

SVAĐA OKO NUKLEARNOG PROGRAMA Trump donio odluku o napadu na Iran. Prvo ide ograničeni udar, a onda totalni kaos
Trump donio odluku o napadu na Iran. Prvo ide ograničeni udar, a onda totalni kaos

Naglasio je da bilo koja vojna akcija mora biti usklađena s podrškom iranskom stanovništvu, osiguravajući da lista ciljeva narušava sposobnost režima da komunicira i suzbija neslaganje, bez otuđenja javnosti.

„Mislim da nitko zapravo ne razumije razmjere ili kapacitet koji imamo jer to nitko prije nije vidio,“ rekao je Harward, dodajući upozorenje drugim svjetskim silama. „Ako se to dogodi, to će svima razjasniti kamo smo došli u smislu veličine, razmjera, brzine i kapaciteta – bilo da se radi o Rusiji ili Kini.“

