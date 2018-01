Stotine tisuća žena u maršu diljem SAD-a napadale Trumpa

Stotine tisuća Amerikanki u subotu se odazvalo pozivu na drugi Marš žena, niz prosvjeda širom zemlje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa označivši tako kraj njegove prve turbulentne godine na vlasti.

Na koordiniranim skupovima u Washingtonu, New Yorku, Los Angelesu, Chicagu i oko 250 drugih gradova govornici su napadali Trumpa zbog politike za koju mnogi kažu da je naštetila ženama i pozvali su birače da izađu na parlamentarne izbore u studenome kako bi u Kongres ušli oni koji snažnije zagovaraju ženska prava. Slični skupovi organizirani su i van SAD-a.

Foto: STRINGER

“Vaš je glas najmoćnije sredstvo koje pojedinačno imate na raspolaganju”, kazala je glumica Eva Longoria na prosvjedu u Los Angelesu na kojemu se okupilo oko 600.000 žena i muškaraca. “Svatko tko ima privilegiju glasati mora to učiniti”.

Trump je odgovorio na Twitteru hvaleći se onime što je nazvao ekonomskim dobicima u protekloj godini koji su pogodovali ženama.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!