Stotine vatrogasaca gasile su buktinju: 'Kiša pepela padala je po nama, sinu je izgorio auto...'

Nemam ja di. Ova kuća je sve što imam. Bilo je strašno, užasno. Ove dvije cure što tu žive dok rade na sezoni su skupile stvari i otišle, ali su se kasnije vratile. Govorile su mi: ‘Teta Viktorija, molim vas ajte s nama’. A ja im govorim: ‘A di ću ja dico? Ostat ću ovdi pa šta Bog da’. Sin nije mogao do mene jer je doli zapeo u prometu, nije se mogao probiti. A ja sam u jednu kesicu stavila svoje lijekove i par krpica za presvući se, sjela na stolicu tu, na vrhu ovih stepenica, gledala taj plamen ispred sebe i čekala sudbinu, priča nam 88-godišnja Viktorija Lalić rukom pokazujući šumu iznad svoje kuće u Tučepima.

Vatrena linija došla je na nekoliko stotina metara od njezine kuće. Kaže nam kako je puno vatrogasaca prošlo gore i da je najveći problem što se ne čisti šuma blizu kuća. Požar koji je buknuo na području Tučepa u utorak navečer cijelu noć gasilo je oko 250 vatrogasaca iz cijele Dalmacije. Gašenje im je otežavala bura koja je tijekom noći počela popuštati, a jutro poslije vjetar se smirio što je gasiteljima olakšalo posao. U pomoć su im stigla i dva kanadera, pa je već prije podneva buktinja stavljena pod kontrolu. Na brojnim punktovima iznad Tučepa, od Čovića do Šimića, Srida Sela, Gornjih Tučepa i Podstupa, dežurali su vatrogasci i sanirali požarište te gasili manja izbijanja vatre. A da je tijekom noći bilo lako, nije.

Grgo Mijačika iz Podstupa priča nam kako su se vatrogasci cijelu noć probijali po šumi i makiji oko kuća i gasili vatru, a kad su obranili kuće, polijegali su po cesti od umora.

- Ova kuća je moja djedovina. Preko ljeta su tu sin i nevista te njihovo dvoje djece. Sinoć je unuke čuvala moja kći, a oni nisu bili kod kuće. Kad sam čuo da je požar, odmah sam došao. Isti tren. I sin je došao, odveli smo djecu dolje na sigurno. Pripremili smo pumpu da gasimo vodom iz ovog malog bazena što smo ga stavili ispod kuće, ali nije bilo potrebe. Bilo je gadno. Kiša pepela je padala po nama - govori nam Grgo.

Vodi nas iza kuće i pokazuje stabla koja su ispilili da plamen ne zahvati kuću. A plamen je došao doslovno na dva metra, zid je već pocrnio.

- Sinov automobil je bio parkiran malo iznad kuće, u šumi. Izgorio je. Nema vode jer je izgorjela ‘okiten’ cijev, i to više od 50 metara. To je cijev koja dovodi vodu u naselje, s izvora na Biokovu. Mi smo to radili u vrijeme korone, nas 20 punih sedam dana. Zahtjevan je to teren, a sad ćemo morati sve ponovno - priča nam Grgo, kojemu je izgorjelo 80 maslina na ravnici iznad kuće. Bilo je, kaže, kraćih prekida električne energije, no na drugim lokacijama dolazilo je do ozbiljnih problema, pa su i djelatnici HEP-a imali pune ruke posla.

- Ovo mjesto je meni lijek za dušu i tijelo, ne znam što bih da sam izgubio ovu kuću - zaključuje Grgo dok stojimo ispred njegove kuće u trenutku kad je opet počelo pucketati.

Dim se počeo dizati, a dežurna vatrogasna ekipa odmah je registrirala da se nešto događa. Brzo su, koliko je to moguće s obzirom na uski manevarski prostor cesta pod Biokovom, zalomili oštar zavoj i stavili mali plamen pod kontrolu. Već u tim trenucima kanaderi su napustili požarište i kad se činilo se da će sve biti sanirano, ponovno se razbuktalo na dijelu požarišta pa su upomoć ponovno pozvani kanader i dva Airtractora. Dio požara se, naime, proširio na teško pristupačan teren na području Parka prirode Biokovo. Iz spomenute ustanove odmah su objavili da je park zatvoren za sve posjetitelje i da će njegovo ponovno otvaranje ovisiti o stanju na terenu.

- Noć je bila teška, branile su se kuće i u tome smo uspjeli. Izgorjelo je stotine hektara površine - rekao je Kovačević.

Kao ispomoć kolegama u Dalmaciji, u srijedu je na ispomoć u Splitsko-dalmatinsku županiju upućena izvanredna dislokacija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. Još ranije prema jugu su upućeni i vatrogasci iz Karlovca te Zagreba. Prvi spomenuti otišli su za Šibenik, a kolege iz Zagreba upućeni su u Splitsko-dalmatinsku županiju.

Situacija je u utorak navečer i srijedu bila dramatična i na području Skradina gdje su, osim guste borove šume, gorjeli i maslinici i vinogradi, a među njima i ona ugledne vinarske obitelji Bibić.

- Situacija je katastrofalna. Cijeli dan smo u obrani od požara, ali je, nažalost, sve izgorjelo. I vinogradi i maslinici i štala u Plastovu. Kuću smo obranili od vatre - ispričao je za Kult plave kamenice Filip Bibić iz ugledne vinarske obitelji Bibić, koja je uspjela obraniti imanje u kojemu su bačve i butelje, kao i kušaonica obitelji Bibić.

Štetu broji i nagrađivani vinar Ante Sladić, koji također ima vinograde na području Plastova, a kolika je šteta na njima zbrajat će se u idućim danima. I mnogi drugi maslinici su stradali, a vatra na području Skradina je, u trenutku pisanja ovoga teksta, zahvatila minimalno 800 hektara šume, makije i kultiviranih, poljoprivrednih površina. Vatrogasci su ulagali nadljudske napore da obrane kuće, ali i da spriječe širenje požara prema Nacionalnom parku Krka.

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Šibensko-kninske županije, Darka Dukića, najveći problem vatrogascima predstavljao je težak i brdoviti teren, a širenju požara pomogla je jaka, na udare i orkanska bura. Jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen, a došlo je i do prevrtanja vatrogasne cisterne iz DVD-a Rogoznica, no posada nije ozlijeđena.

Iako područje nije bilo crta razdvajanja u Domovinskom ratu, čule su se eksplozije zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, a pirotehničari su na poziv vatrogasaca uklonili nekoliko pronađenih eksplozivnih sredstava. Na području Skradina požar su gasili 106 vatrogasaca i 36 vozila, a u pomoć su im stigla i dva kanadera. Što se tiče požara koji je buknuo u zadarskom zaleđu, kraj Smokovića, vatrom je zahvaćeno oko 450 hektara površine. Buknuo je u utorak, a u srijedu je bio pod nadzorom vatrogasaca koji su sanirali rubne dijelove požarišta. Splitska policija utvrdila je da je na području Gornjih Tučepa muškarac (65) počinio kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz nehaja. Naime, muškarac je odbacio žar iz dimilice i polio ga vodom pa je zbog toga izbio požar.