'Stožer je paratijelo, van Ustava i zakona i trebalo bi ga ukinuti'

<p>Saborski zastupnik<strong> Milan Vrkljan</strong> Domovinskog pokreta poručio je u ponedjeljak da Nacionalni stožer civilne zaštite, kakav je sada, žurno treba rasformirati.</p><p> - U tom dijelu se slažemo s predsjednikom Republike da je to paratijelo, da je to tijelo koje je izvan Ustava i zakona i da je formirano po interesu vrlo male, uske grupe ljudi koji su pokriveni stranačkom pripadnošću - rekao je Vrkljan u Hrvatskom saboru. </p><p>Naveo je i što bi trebalo napraviti.</p><p>- Mislim da novi Stožer treba formirati na način da saborski Odbor za zdravstvo prodiskutira tu problematiku i predloži Vladi način na koji će se formirati novi Stožer - kazao je Vrkljan, koji smatra da ćemo s koronavirusom očito imati problema još dugo vremena.</p><p>Smatra kako Stožer čim prije treba rasteretiti svake politike, ostaviti ga struci, a u njegovu radu trebaju sudjelovati svi koji u Hrvatskoj nešto trebaju i mogu reći.</p><p>- To definitivno nisu samo liječnici koji su članovi HDZ-a - poručio je.</p><p> I zastupnik <strong>Nikola Grmoja</strong> (Most) drži da Sabor „definitivno“ treba propitati djelovanje Stožera koji je „u ovom vremenu“ izgubio svaku vjerodostojnost.</p><p> - Vidjeli ste situaciju sa zastupnikom Hrebakom gdje je očito - što ste bliže Stožeru bolje čujete misu - odnosno što ste bliže vladajućima onda ne trebate ići ni u samoizolaciju ako ste potrebni za saborsku većinu“, ustvrdio je.</p><p> Grmoja kaže da je Stožer kompromitirala činjenica da su njegovi ključni ljudi išli na izborne liste, slaže se s ocjenama predsjednika Zorana Milanovića o Stožeru. </p><p> - Slažemo se, ali mogli bismo reći da se on složio s nama, jer je Most bio prvi koji nije Stožeru dao te ovlasti - kaže zastupnik i navodi kako postoji mogućnost da se sadašnji Stožer rasformira.</p><p> - Postoji mogućnost, ali za nju treba dobra volja i politička volja premijera da se u rad Stožera uključe ljudi koje će predložiti sve političke stranke zastupljene u Saboru. Svatko od nas ima stručnjake ili može predložiti nekog neovisnog stručnjaka, ali naravno, oni to neće, njima je Stožer bio ključna poluga u predizbornoj kampanji i pobjedi na izborima i nastavit će tako i dalje, ali oni će snositi i posljedice. Mislim da će uskoro svi koji su stajali iza Stožera žaliti što su stajali iza njega - rekao je Grmoja.</p>