<p>Ustavni sud odlučio je kako su odluke Stožera u skladu s Ustavom, a ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> smatra kako je to očekivano.</p><p>- Odluka samo naglašava i potvrđuje što dugo govorimo. Sve naše mjere bile su temeljene na zaštiti zdravlja i života građana. Da su donesene u jednom čudnom kontekstu. Lako je nama sad govoriti, ali kad je velika pošast dolazila, kad je u okolnom zemljama bio velik broj umrlih, morali smo se nositi s tim i donositi mjere - rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3886062/vili-beros-za-rtl-danas-o-presudi-ustavnog-suda-jesu-li-u-stozeru-odahnuli-ili-su-ocekivali-ovakav-ishod/?utm_source=vijestiFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic" target="_blank">RTL Danas</a>.</p><p>Naglasio je kako nije bilo dvojbi prelaze li neke mjere granicu pošto su sve mjere temeljene na stručnim i epidemiološkim promišljanjima. Ustavnom sudu sporan je rad nedjeljom.</p><p>-Da, oni navode, iako ćemo pričekati definitivno objašnjenje njihovog promišljanja, da je mjera bila legitimnog cilja. Dakle, zaštita života i zdravlja ljudi, ali da nije bila razmjerna. Ponovit ću kontekst donošenja te mjere. Donesena je u fazi popuštanja "lockdowna", u fazi kad smo produžili svakodnevni rad trgovina. Znate i sami da su bile limitirane na period od 7 do 17 sati. U toj fazi popuštanja dopušten je rad do 21 sat jer su se građani žalili da ne stignu po namirnice. Dakle, ukupni radni tjedan na taj način nije skraćen jer je produžen period rada - rekao je Beroš pa naglasio kako smatra da je to bilo daleko prije predizbornog vremena te da ne smatra kako je ta odluka bila politički motivirana.</p><h2>Stožer je političko tijelo</h2><p>Potvrdio je da je Stožer političko tijelo:</p><p>- Stožer je političko tijelo. Naravno da provodi politiku Vlade, ali temeljenu na stručnom promišljanju i epidemiološkim zakonima. I na tome smo čitavo vrijeme radili. U konačnici mi je drago da je Ustavni sud prepoznao da su zakoni koji su doneseni u Saboru, Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, doneseni na zakonit način temeljem članka 16 Ustava Republike Hrvatske.</p><p>Dotakao se i predsjednika RH<strong> Zorana Milanovića</strong> koji je često kritizirao Stožer kao paratijelo:</p><p>- Svi imaju pravo na svoje promišljanje. Ustavni sud donio je pravorijek, mislim da je on detaljno analizirao kontekst donošenja naših odluka, ustanovio je da su stručne i na neki način usmjerene k legitimnom cilju zaštite zdravlja i života građana.</p><h2>Stožer nastavlja svojim ritmom</h2><p>Otkrio je kako Stožer nastavlja s radom i na jesen te kako planiraju nastaviti istim tempom i ritmom i nadalje. Nema problema s odlukama stožera u Istri i Međimurju koji su ukinuli maske na školskoj nastavi. Smatra da nema potrebe za maskama u učionici ako je epidemiološka situacija dobra.</p><p>WHO je rekao kako Europu čeka teška jesen, a Beroš je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3886062/vili-beros-za-rtl-danas-o-presudi-ustavnog-suda-jesu-li-u-stozeru-odahnuli-ili-su-ocekivali-ovakav-ishod/?utm_source=vijestiFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic" target="_blank">RTL Danas</a> prokomentirao i to:</p><p>- Moramo znati da dolazi sezona respiratornih infekcija i sezona gripe. To je problematično razdoblje u kojoj ćemo teško diferencirati radi li se o Covidu ili nekoj drugoj respiratornoj bolesti. To predstavlja izazov, ali toga smo svjesni i na to smo spremni. I prije te objave znali smo da će jesen biti problematična pa smo poduzeli korake koji će omogućiti da se zdravstveni sustav bolje nosi s mogućim komplikacijama.</p>