<p>Jučer je u Hrvatskoj bio drugi najgori dan od početka epidemije, čak 96 novozaraženih. Većina su iz Đakova i Zagreba, a danas je i <strong>Goran Ivanišević</strong> objavio da je pozitivan na korona virus.</p><p>Nacionalni stožer u 14 sati će održati presicu s najnovijim informacijama, a uživo je možete pratiti ovdje.</p><p>U 24 sata 56 novozaraženih korona virusom u Hrvatskoj.</p><p>Jedan je novoozdravljeni u zadnja 24 sata.</p><p><strong>Hoće li se testirati Andrej Plenković?</strong></p><p>Što se tiče toga, Ivanišević se testirao tri puta. Prema pravilima epidemiloga, ugroženi su samo oni koji su s njim bili u kontaktu zadnjih 48 sati, rekla je Alemka Markotić.</p><p><strong>Kako građani iz BiH mogu u Hrvatsku bez samoizolacije?</strong></p><p>Ako ima neodgodivih osobnih razloga, to je režim koji je postojao i u vrijeme kad je korona kriza bila na vrhuncu. O tome odluku donosi granična policija i onda je moguće ući.</p><p><strong>Mjere za noćne klubove, oni su žarišta u Zagrebu?</strong></p><p>Donijeli smo odluku da se provodi kontrola u noćnim klubovima. To znači da će inspektori s policijom obilaziti noćne klubove, Ukoliko uoče nedostatke odmah će obavijestiti vlasnike i tražiti da se trenutačno uklone nedostaci, rekao je Davor Božinović.</p><p>Neslužbeno sam čuo da je jedan klub samo objavio da zatvara. Zato da bi se to izbjeglo trebaju se poštivati mjere. Nama je u interesu da se odvija što više ekonomskih aktivnosti, ne da se zatvara nešto, dodao je.</p><p><strong>Obavezne maske za trgovačke centre?</strong></p><p>Zasad ostajemo na razini preporuka. Što se tiče noćnih klubova, zaboravili smo što znači bonton u jeku epidemije. Kao što nećete zaboraviti poklon za rođendan, tako ni ovdje ne treba zaboraviti na higijenu i distancu, da se ne stvara gužva. Da nema gužve ne bi bilo virusa.</p><p><strong>Testiramo li dovoljno?</strong></p><p>Mi znamo da smo imali dobar model, da se testiraju ciljano oni koji se trebaju testirati. Ako zagrebački Zavod misli da treba testirati više, mogu testirati više.</p><p><strong>Može li broj pasti do kraja ljeta?</strong></p><p>Naravno, sve ovisi o nama. Optimizam daje to što zadnja dva dana se građani odgovornije ponašaju.</p><p><strong>Koliko je vrtićke djece zaraženo?</strong></p><p>U dva naša grada ukupno je troje pozitivne djece.</p>