Već 12 novih slučajeva korone, stožer u 14 sati ima presicu

Nakon što je u subotu objavljeno kako smo imali novih 19 oboljelih, Nacionalni stožer civilne zaštite za danas je najavio konferenciju za medije u kojoj će objaviti najnovije podatake u borbi s koronom

<p>Jučerašnji skok od 19 novooboljelih od korona virusa pokazao je negativan trend koji traje već nekoliko dana i stoga je Stožer odlučio danas se obratiti medijima na konferenciji u 14 sati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Đikić o korona virusu</strong></p><p>U Hrvatskoj je u subotu 19 novozaraženih korona virusom, sedam više nego u petak. Jedan pacijent je iz Primorsko-goranske županije, jedan iz Zagrebačke županije, šest novooboljelih je u Zagrebu, sedam iz Splitsko-dalmatinske županije, dvoje su iz Osječko-baranjske županije, jedna je novooboljela iz Brodsko-posavske županije i jedna iz Šibensko-kninske županije.</p><p>Cijelu situaciju prokomentirao je 24sata i ugledni znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong>.</p><p>- Definicija drugog vala je ta da prvi val mora završiti te da treba proći određeni period od njegova završetka, a to se kod nas nije još desilo. Kod nas se trenutno radi o lokalnoj aktivaciji virusa koji je prisutan u našoj populaciji kao dio prvog vala - rekao je Đikić.</p><p>Dao je i konkretno objašnjenje zašto je došlo do pojave novooboljelih.</p><p>- Sve je to direktna posljedica rupa u epidemiološkim mjerama koje smo neko vrijeme uspješno primjenjivali. Posljedica je ovo nekritičkog i preagresivnog otvaranja granica kada ljudi ulaze u Hrvatsku bez kontrole, posebice iz susjednih zemalja gdje su lokalna žarišta očigledna. Moramo biti svjesni da ćemo otvaranjem Hrvatske kao turističke destinacije dobiti veći broj zaraženih pojedinaca. Posebno treba paziti na mlade, britanske turiste kojih će sigurno biti - rekao je znanstvenik.</p><p>Danas se već javio Stožer iz Istre s dobrim vijestima te su objavili kako su svi ispitani uzorci u posljednja 24 sata negativni na korona virus. Loše vijesti dolaze iz Osijeka gdje danas ima još 5 novooboljelih. Jedan je novozaraženi i u Zagrebačkoj županiji, a navodno se radi o osobi iz Vrbovca te 6 u Gradu Zagrebu, potvrdio je Vjekoslav Jelač iz Gradskog ureda za zdravstvo.</p><p>Uskoro više...</p>