Đikić: Hrvatska je pogriješila

Broj novooboljelih u Hrvatskoj raste, a svi su obiteljski kontakti prethodno potvrđenih slučajeva importiranih iz drugih država. Ivan Đikić kaže da nam turizam treba, ali da prvo moramo zaštititi ljude

<p>U Hrvatskoj je u subotu 19 novozaraženih korona virusom, sedam više nego jučer. Jedan pacijent je iz Primorsko-goranske županije, jedan iz Zagrebačke županije, šest novooboljelih je u Zagrebu, sedam iz Splitsko-dalmatinske županije, dvoje su iz Osječko-baranjske županije, jedna je novooboljela iz Brodsko-posavske županije i jedna iz Šibensko-kninske županije.</p><h2>'Još nema govora o drugom valu'</h2><p>Svi novooboljeli obiteljski su kontakti prethodno potvrđenih slučajeva koji su importirani iz drugih država.</p><p>Cijelu situaciju prokomentirao je 24sata i ugledni znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong>.</p><p>Na početku je odmah pojasnio da još nema govora o drugom valu.</p><p>- Definicija drugog vala je ta da prvi val mora završiti te da treba proći određeni period od njegova završetka, a to se kod nas nije još desilo. Kod nas se trenutno radi o lokalnoj aktivaciji virusa koji je prisutan u našoj populaciji kao dio prvog vala - rekao je <strong>Đikić</strong>.</p><p>Dao je i konkretno objašnjenje zašto je došlo do pojave novooboljelih.</p><p>- Sve je to direktna posljedica rupa u epidemiološkim mjerama koje smo neko vrijeme uspješno primjenjivali. Posljedica je ovo nekritičkog i preagresivnog otvaranja granica kada ljudi ulaze u Hrvatsku bez kontrole, posebice iz susjednih zemalja gdje su lokalna žarišta očigledna. Moramo biti svjesni da ćemo otvaranjem Hrvatske kao turističke destinacije dobiti veći broj zaraženih pojedinaca. Posebno treba paziti na mlade, britanske turiste kojih će sigurno biti - rekao je znanstvenik.</p><h2>Island kao primjer</h2><p>Naveo je Island kao odličan primjer otvaranja turistima.</p><p>- Oni imaju fenomenalne testove kojima testiraju ljude koji ulaze u njihovu zemlju i unutar par sati imaju rezultate. I Hrvatska ima te testove, ali ih ne koristi dovoljno. Naravno da je važno ostvariti turističke dobitke, ali ne pod svaku cijenu. Prvo treba zaštititi ljude - kaže <strong>Đikić</strong>.</p><p>Kao dobru stvar ističe da Hrvatska može nove slučajeve brzo izolirati ako bude rigoroznije pridržavala mjera. Stoga je naveo pet ključnih mjera na koje nikako ne smijemo zaboraviti.</p><p>To su: držanje distance, izbjegavanje okupljanja većeg broja ljudi osobito u zatvorenim prostorima, nošenje maski, održavanje higijene ruku te pridržavanje mjera opreza za vrijeme transporta javnim prijevozom te na poslu i u trgovinama.</p><p>Komentirao je i kako je osobito važno da se <a href="https://www.24sata.hr/news/sef-zavoda-capak-grli-se-sa-svima-a-markotic-najavljuje-kazne-jer-smo-se-opustili-700866" target="_blank">političari pridržavaju mjera koje traže od svojih građana. </a></p><p>- Ako se ljudi koji propagiraju te mjere grle s drugim ljudima, takve slike više plaše naše buduće turiste nego bilo koji drugi podaci o koroni jer ukazuju neozbiljnost. Time odbijamo velik broj turista koji bi došli kao obitelj, a prizivamo mlade koji ne mare toliko za sigurnost. Zato je važno da postoji konsenzus i naroda kao baze i političara i da se svi skupa pridržavamo mjera - uvjerava znanstvenik.</p><p>Brojne medijske napise koji su se ovih dana pojavili da cjepivo protiv covida stiže već ove jeseni i da će biti jeftino, nazvao je preuranjenima.</p><p>- To da već postoje cjepiva koja su djelotvorna je neupitno. Brojna klinička ispitivanja su pokazala da su djelotvorna. Međutim, još treba ispitivati da se dokaže njihova neštetnost. Prema tome, rekao bih da će se cjepivo pojaviti negdje između ožujka i lipnja iduće godine, a i to su optimistične prognoze - zaključio je.</p>