Još sedam novooboljelih, dvoje muškaraca umrlo u Koprivnici

Sedam je novooboljelih u Hrvatskoj u zadnjih 24 sata, objavio je ministar Vili Beroš. Dva muškarca su preminula u Općoj bolnici u Koprivnici.

PRATITE UŽIVO:

[UŽIVO] Krizni stožer o novom broju oboljelih od korone Objavljuje 24sata u Srijeda, 6. svibnja 2020.

Neke županije već dulje vrijeme nemaju slučajeve zaraze, a na pitanje hoće li se ukidati ePropusnice, Trut je rekao kako su one učinile dobar posao te da se svakodnevno raspravlja o njima.

- Vjerojatno će se idućeg tjedna donijeti odluka hoće li se one ograničiti, negdje proširiti ili potpuno ukinuti - rekao je.

Krunoslav Capak komentirao je kako će izgledati epidemiološke mjere na plažama.

- Oko toga neće biti velikih problema, potrebna je svijest i disciplina za držanje distance. Neće biti reda za ulazak u vodu, nego treba paziti da se ne bude blizu drugih ljudi. Nema ručnika do ručnika, uz mjere distanciranja vjerujem da ćemo i ove godine uživati u našem predivnom moru - rekao je Capak.

Istaknuo je da su serološka testiranja već započela jer je Nastavni zavod "Dr. Andrija Štampar" već nabavio testove.

- Što se tiče HZJZ-a, jučer je završila validacija testova i dobio sam obavijest da su testovi osjetljivi i prilično točni. Testiranja mogu započeti. Danas je sjednica Etičkog povjerenstva na kojem će biti prihvaćeni ili ne uvjeti koje smo dali. Ako to prođe dobro reći ću točno što i kako. U roku tjedan dana ćemo imati neke rezultate koliko je naše populacije prokuženo korona virusom - poručio je.

Alemka Markotić komentirala je otkriće znanstvenika, među kojima je i jedan hrvatski, a koji su uspjeli pronaći slabu točku koronu virusa.

- To je važno istraživanje i ogromna analiza. Unutar naše krvi postoje antitijela koje mogu djelovati na virus i među njima postoji različiti podtipovi, a samo jedan može djelovati na virus. On je definirao ona antitijela koja mogu djelovati na virus - rekla je Markotić.

I tim profesora Đikića je otkrio jednu "Ahilovu petu" virusa.

- Naši znanstvenici svugdje po svijetu su uključeni u vrh istraživanja protiv Covida, to je obećavajuće istraživanje. Virusi inače pokušavaju "prevariti" naš imunološki sustav i prvo sustav ne može reagirati, a kasnije dolazi do jakog upalnog odgovora. Ovo istraživanje pokazuje kako virus vara naš sustav i omogućuje razvoj terapeutika koji bi to mogao spriječiti - objasnila je Markotić.

U Koprivnici je u utorak zaraženi pacijent premješten u drugi odjel.

- Jučer se dogodilo da je, to je bio premještaj s Covid odjela na jedinicu Intenzivne skrbi koji je trajao kratko, i epidemiološka služba je izašla na teren. Jedan liječnik i pet medicinskih sestara su u samoizolaciji. Oni su svi koristili zaštitnu opremu, no nije ta oprema bila potpuna i prema kriterijima ih moramo staviti 14 dana u samoizolaciju - poručio je Capak.

Docent Capak poručio je i da će se u Hrvatskoj uskoro otvoriti teretane.

Ministar Beroš se osvrnuo na preporučena testiranja u bolnicama.

- Određena stručna društva su zatražili da se njihovi postupci uvedu na listu testiranja. Konkretno, klinika za stomatologiju zna da ne mogu testirati toliko broj pacijenata koji dolaze na zahvate. Testiranje je samo jedan element u procjeni stanja, imamo analizu, mjerenje temperature, zaštitna oprema... Primijetit ćete da nastojimo biti detaljni, ali to nije moguće u realnom vremenu - rekao je Beroš.

Objasnio je i situaciju u KBC-u Split gdje je primljen pacijent na hitni prijem u travnju, a zatim u svibnju razvio simptome korona virusa.

- Nakon toga je tri puta operiran i tek početkom svibnja je bio pozitivan na koronu. Ne mislim da je bilo propusta, tim više jer je bio bez simptoma cijelu drugu polovicu četvrtog mjeseca kada je tri puta operiran - rekao je Beroš.

Capak je pojasnio svoju izjavu da su mogući koncerti na otvorenom.

- Koncerti su bili na otvorenom, glazbenici su imali maske, a ljudi su bili na distanci u raznim zemljama koje imaju goru epidemiološku sliku od nas. Za to morate imati dozvolu kriznog stožera, ali je to moguće - objasnio je.

Što se tiče drugog vala i Božinovićeve izjave da mjere tada neće biti tako stroge, Beroš je rekao da u slučaju većeg broja oboljelih ne može reći da neće biti restrikcija i drugih epidemioloških mjera.

- Vjerojatno je mislio da ćemo do jeseni imati novije metode sprečavanja transmisije, ili ćemo imati lijek. Milijarde eura su usmjerene na pronalazak lijeka i cjepiva. Teško je za vjerovati da ćemo već na jesen imati cjepivo, ali je moguće - pojasnio je Capak no poručio da nitko ne može znati hoće li biti drugog vala i hoće li biti restrikcija.

- Moguće je i da će on biti jači nego što je dosada - rekao je Capak i istaknuo da Hrvatska ima jednu od najpovoljnijih situacija u Europi i svijetu.