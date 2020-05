Kako će izgledati plaže? 'Nema više ručnik do ručnika i gužve'

Ravnatelj Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako će izgledati ovogodišnji odlazak na more obzirom na epidemiju korona virusa.

- Sigurno ćemo ići na more, ja jedva čekam ići na more - rekao je Capak te objasnio kako će izgledati plaže.

- Ako bude povoljna epidemiološka situacija, neće biti gužve na plažama, u kafićima... Bit će komunalni redari, vlasnici plaža, grad ili hotel će se morati brinuti o tome da ne dođe do kontakta, neće biti ručnik do ručnika, ležaljka do ležaljke, jer virus je još uvijek tu - rekao je Capak u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u.

Što se tiče otoka i odlaska na otoke, Capak je rekao da će se stanovnici otoka, žele li da im gosti i turisti dođu, morati prilagoditi novom načinu života.

Capak je i za RTL Direkt pričao o nekim novim navikama koje ćemo moći usvojiti te čime se zasad možemo baviti.

Frizerski saloni već su otvoreni, ali što je s čitanjem časopisa u salonu? Smijemo li ih dirati?

- Znate da ljudi imaju taj jedan loš običaj da ližu prste ili pljuju na prste kad listaju i to baš nije, prvo nije higijenski i ne prenosi se na taj način samo korona nego se na taj način mogu prenijeti i brojne gastrointestinalne i respiratorne infekcije tako da to bo trebalo vrlo oprezno, ali naravno da je dopušteno mislim nema zabrane, ali bi ljudi trebali voditi brigu da to rade na higijenski način - poručio je Capak.

Otvorena su i sportska igrališta, no Capak ne preporučuje da se igra košarka u njezinom punom sjaju zbog previše kontakta.

- Naravno da je košarka moguća, ali na način da se baca lopta da jedan igrač baca u koš, ali ako se hakla ono što mi kažemo hakl onda bi tu već moglo doći do kontakta i do prijenosa korona infekcije tako da u ovom momentu takva aktivnost gdje dolazi do bliskog kontakta ja ne bih preporučio - rekao je. Ukoliko želite rekreativno trenirati neki sport, Capak ističe da je tenis (što singl, što u paru) dozvoljen.

Na vjenčanja napokon može doći i više od minimalnog broja ljudi, a Capak ističe da se radi o broju oko 30-ak ljudi koji bi trebali biti najuža rodbina.

Dozvoljeni su i koncerti, ali samo oni na otvorenom.

- Na primjer, uz distancu dakle nitko nema ništa protiv toga. Koncerti u zatvorenom bi se također mogli održati uz to da to bude manji broj glazbenika koji su distancirani na više od 2 metra i publika isto po pravilu da među njima bude distanca više od 2 metra. Dakle to bi se čak i moglo organizirati - poručio je Capak.