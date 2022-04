Strah i kaos u Vučićevoj partiji: 'S Kosova su dovukli više tisuća glasača, a za glas nude 50 eura'

Istina je. Ovdje na sjeveru Kosova to se pripremalo već mjesecima. Organizirali su autobuse, tople obroke. a mnogi su za svoj glas dobili i po 50 eura (oko 370 kuna). Već po noći su stigli autobusi, a rano ujutro su krenuli prema općinama na jugu Srbije gdje su i glasovali. To su više tisuća ljudi, a to su sigurno glasači vladajućeg režima Aleksandra Vučića.

Govori nam to visoki kosovski dužnosnik, koji je upućen u izborni proces u Srbiji. Kaže da kosovska vlada sve promatra, ali nema elemenata kaznenog djela.

- Vlada Kosova je bila jasna. Možemo se dogovoriti oko izbora, ali ako Vlada Srbije se izravno obrati Vladi Kosova, ali Vučić na to nije pristao. Ovo što sada rade, nije ništa novo. To su radili i u prijašnjim izborima, ali i na zadnjem referendumu - dodaje naš sugovornik. Zbog dolaska Srba s Kosova na glasovanje na brojnim biračkim mjestima nastao je kolaps, posebice u Raškoj gdje birači čekaju satima da stignu na red za glasovanje.

Podsjetimo, u Srbiji su počeli predsjednički i parlamentarni izbori na kojima se, po istraživanjima javnog mišljenja, očekuje da šef države Aleksandar Vučić osvoji drugi uzastopni mandat, a njegova Srpska napredna stranka (SNS) većinu u srbijanskom parlamentu. No izborni dan obilježilo je puno incidenata.

U Nišu su na nekoliko lokacija uočeni ljudi s listama sličnim popisima birača. Obilaze stambene objekte i kuće, a na jednu od njih naišla je ekipa N1 na području općine Palilula. Dvije žene koje su hodale s popisima i obilazile kuće odbile su razgovarati s novinarima, a građani iz svih dijelova Niša javili su da ih posjećuju aktivisti SNS-a i raspituju se za glasanje. Član biračkog odbora i zastupnik Srpske napredne stranke Dragan Zdravković razbio je danas glasačku kutiju na biračkom mjestu u selu Jelašnica, u općini Surdulice, ispričali su očevici, prenosi Nova.rs.

Tim za pravnu podršku Srpskog pokreta Dveri zaprimio je danas nekoliko pritužbi s biračkih mjesta širom Srbije, objavila je Služba za informiranje Dveri. Navode i da je u Prokuplju zabilježen napad na ured Dveri. Prema njihovom priopćenju, pritužbe s biračkih mjesta prijavljene su u Brusu, Obrenovcu, Aleksincu, Subotici, Kraljevu, Pančevu i Požarevcu. Kako navode Dveri, u cijeloj zemlji zapažen je ogroman broj prijava za glasanje izvan biračkog mjesta.

Kombi beogradskih registarskih oznaka uočen je ispred biračkog mjesta OŠ Jaša Tomić u općini Sečanj. Kako kažu mještani za N1, kombi je pun poklona sa simbolima SNS-a koji se dijele biračima, na izborni dan dok traje izborna šutnja. Nadalje, Aca Đenadić, povjerenika Pokreta slobodnih građana za Moravički okrug, kako je ispričao, napadnut je dok je pokušao snimiti okupljanje pripadnika Srpske napredne stranke u čačanskom hotelu. Ispričao je da je došao popiti kavu u hotel, ali da su mu rekli da se ondje održava zabava.

- Izašao sam van i onda mi je palo na pamet da se vratim i vidim kakva je to svečanost. Kad sam uključio snimanje, jer sam vidio mnogo članova SNS-a, napao me pomoćnik gradonačelnika Miloš Stevanić, koji je i kum Aleksandru Vučiću. Tamo je 'brigada' naprednjaka koja cijeli dan zove žitelje Čačka da glasaju za njih. Osim Stevanića, još trojica su željela fizički sukob, ali sam se povukao - rekao je za portal Nova.rs. Još jedan napad bio je i na glumicu i Vučićevu kritičarku Jelenu Stupljanin. Njoj je prvo razbijen automobil, a onda su je i fizički napali.

- Izašla sam i videla ulupljen automobil, Jedan drugi auto je bio zakucan u moj. Uzela sam telefon da slikam, ali je ta žena, koja je izašla iz prostorija Srpske radikalne stranke koja se nalazi preko puta, istrčala i izbila mi telefon iz ruke, nije mi dala da slikam - rekla je Stupljanin za Novu.rs. Prije nje, članovi Vučićeve stranke napali su i jednog od lidera opozicije Pavlu Grbovića, kojeg su napali u naselju Nova Galenika. Rekao je njegovi napadači nalaze u prostorijama mjesnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) kao i u prostorijama mjesne zajednice Nova Galenika.

Grbović je izjavio da policija ne smije ući i identificirati ih. Osim njega, SNS-ovci su napali i kandidata za vijećnika koalicije "Moramo", Miloš Vučković, koji je napadnut ispred biračkog mjesta u Ulici Pante Srećkovića, kada je pokušao spriječiti vođenje paralelnih popisa aktivista Srpske napredne stranke. Uz to, promatrači OSE (Omladinske studentske akcije) priopćili su da su uočili niz nepravilnosti na glasačkom mjestu na Novom naselju - masovno slikanje glasačkih listića, korištenje mobilnih telefona članova biračkog odbora i glasanje ljudi čije fotografije nisu identične onima u osobnim iskaznicama.

- Promatračka misija Crte podnijela je do sad pet prijava policiji zbog izborne korupcije - dvije prijave odnose se na slučajeve "bugarskog voza", koje su promatrači Crte uočili u Kuli i Surčinu, a tri na slučajeve kupovine glasova u Majdanpeku, Žitorađi i Čukarici. Kada govorim o nepravilnostima unutar biračkih mjesta, postotak biračkih mjesta na kojima bilježimo ovakvu vrstu nepravilnsti na razini Srbije je 10 posto - rekao je programski direktor Crte Raša Nedeljkov.

Prema preliminarnim podacima Ipsos/CeSID objavljenim nakon četvrtog presjeka u 17 sati, na izborima u Srbiji je do sada ukupno glasalo 45,2 posto građana. Riječ je o prvoj preliminarnoj procjeni koja se može blago promijeniti kako bude rastao procenat obrađenosti uzorka. Prema preliminarnim rezultatima u Vojvodini je do 17 sati glasalo 49,5 posto birača, u centralnoj Srbiji 45,5 posto, a u Beogradu 42,2 posto.

