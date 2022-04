Vučić na biralištu: Obožavam hrvatske medije, kad god me napadnu, dignu mi moral

Nakon glasanja na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je novinarima na biralištu da su 'strašno uspaničeni'.

A potom je komentirao i hrvatske medije:

- Obožavam hrvatske medije. Kad god me vi napadnete podignete mi moral do takvih razmjera da mogu raditi, umjesto 12 sati, 20 sati dnevno. Molim vas da to činite i ubuduće - rekao je, prenosi N1.

Na biralištu je svoj glas jutros dao i predsjednički kandidat koalicije "Ujedinjeni za pobedu Srbije" Zdravko Ponoš.

Inače, do 9 sati na birališta u Srbji je izašlo 5,1 posto birača. Na prošlim izborima, 2020. godine, izlaznost je bila 5,2 posto, piše RTS.

Najčitaniji članci