STRAH OD RUSIJE Svećenike obučavaju za masovne vojne sprovode. Očekuju ih 20 dnevno

U jeku sve češćih predikcija o eskalaciji rata u Ukrajini i njegovom prelijevanju na druge države, Danska započinje obuku župnih svećenika za provođenje masovnih vojnih sprovoda. Ova priprema dio je šireg nacionalnog napora za jačanje obrambenih sposobnosti kao odgovor na pojačanu prijetnju iz Rusije.

Planeri razmatraju scenarije u kojima bi u najgorim danima eventualnog sukoba moglo ginuti deset do dvadeset danskih vojnika dnevno. Inicijativu je pokrenuo Thomas H. Beck, poglavar danskih vojnih kapelana, usred zabrinutosti zbog mogućnosti vojnog sukoba na istočnom krilu NATO-a, uključujući baltičke države gdje su zabilježeni ruski upadi u zračni prostor i gdje su raspoređene danske postrojbe.

Program obuke, nazvan "Narodna crkva i obrana", dobio je 1,8 milijuna danskih kruna (oko 240.000 eura) od danskog Ministarstva obrane. Danska, jedna od zemalja osnivača NATO-a, trenutačno ima oko 95 vojnih kapelana, dok diljem zemlje služi oko dvije tisuće župnih svećenika. Beck je istaknuo kako postojeći broj vojnih kapelana ne bi bio dovoljan u slučaju velikog rata.

​- U slučaju velikog rata, lako mogu zamisliti da ćemo imati 10-20 žrtava u najgorim mogućim danima. Važno je da budemo spremni nositi se s tom situacijom. Svećenici neće moći sami obaviti ovaj zadatak - kazao je Beck za dansku televiziju TV 2.

Počevši od siječnja, vojni kapelani provodit će obuku za civilno svećenstvo o tome kako primiti pale vojnike, obavijestiti rodbinu o smrti te kako provoditi vojne sprovode. Obuka će također obuhvatiti vojne tradicije vezane za pokope, uključujući upotrebu danske nacionalne zastave, vojnih pokrivala za glavu, sablji i medalja. Beck je dodao da su gubici tijekom savezničkih operacija u Afganistanu bili znatno manji od onih koji bi se mogli dogoditi u velikom europskom ratu.

​- Poučeni iskustvom rata u Ukrajini, možda ćemo se suočiti s mnogo većim brojem žrtava u budućnosti. A onda će biti potrebno da i drugi svećenici u zemlji budu mogli primiti pale vojnike i obaviti vojni sprovod - dodao je Beck.

Ove pripreme dolaze u trenutku kada Danska značajno jača svoje vojno prisustvo i opću obrambenu spremnost. Vlada ubrzava povećanje izdataka za obranu, s ciljem da do 2030. godine dosegnu 3,5 posto BDP-a, pet godina prije prvotnog plana. U veljači 2026. započet će i produljeni 11-mjesečni vojni rok, koji po prvi put uključuje i žene, a ročnici će biti raspoređeni u operativne uloge.

Danska obrambena i obavještajna služba procjenjuje da "trenutačno ne postoji prijetnja od pravog vojnog napada na Kraljevinu Dansku", a procjene o žrtvama odnose se na mogući vojni sukob u inozemstvu, gdje su danske snage rasporedile borbenu bojnu u Latviji kao dio obrane istočnog krila NATO-a. U sklopu priprema za veliki rat u Europi, danski svećenici sudjelovali su ranije ove godine u švedskoj vojnoj vježbi koja je uključivala scenarij s 500 poginulih vojnika.