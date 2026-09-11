Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Strahota ne počinje nožem ili pištoljem u djetetovim rukama

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 1 min
Strahota ne počinje nožem ili pištoljem u djetetovim rukama
Foto: Annette Riedl/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ondje gdje dijete ne zna što učiniti sa sramom, odbijanjem, porazom ili bijesom. Ondje gdje mu ponestaje riječi za vlastiti jad. Ili ondje gdje pokraj sebe nema čovjeka kojemu bi taj jad moglo povjeriti, rađa se strahota

U zagrebačkom je kafiću 1999. jedan 17-godišnjak zario nož u godinu dana mlađeg prijatelja jer je ovaj bolje od njega poznavao marke automobila. Ponižen i frustriran činjenicom da je pogriješio u prepoznavanju modela luksuznog vozila parkiranog preko puta birtije, maloljetnik je nožem nasrnuo na dječaka, koji je kasnije završio u bolnici s izbodenim prsima, trbuhom i leđima. Ozljede, nasreću, nisu bile smrtonosne, ali o tome sam tad, prije gotovo tri desetljeća, napisao uvodnik u jednim drugim novinama s tvrdnjom da djeca danas sve manje "žive u svijetu", da "žive izvan jezika, izvan normalnih, prirodnih komunikacijskih putova". Citirao sam Dietmara Kampera, njemačkoga sociologa, i njegove riječi: "Ljudi danas ne žive u svijetu. Ne žive čak ni u jeziku. Oni prije svega žive u svojim slikama, u slikama koje su si o svijetu, o sebi i o drugim ljudima stvorili, u slikama koje su im o svijetu, o sebi samima i o drugim ljudima drugi stvorili. I u toj imaginarnoj imanentnosti oni žive prije loše nego dobro. Oni od nje umiru".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...
25 GODINA OD NESREĆE

TEORIJE ZAVJERE O 9/11 Srušili 'Blizance' supertermitom, tijelo Bin Ladena je smrznuto...

Nebodere su srušili supertermitom, Pentagon je pogodila raketa, ne avion. Tijelo Bin Ladena su smrznuli, a na snimkama nisu avioni, već hologrami. Razotkrili smo sve teorije zavjere
Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'
IZ MINUTE U MINUTU

Učenik izboden u zagrebačkoj školi. Šef KBC-a: 'Nije još uvijek pri svijesti. Majka je uz njega'

U zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino u jutarnjim satima došlo je do velikog incidenta. Učenik je nožem, ozlijedio učenika i djelatnicu škole. Pod nadzorom je policije
Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'
TAJNI RAZGOVORI O BENKOVCU:

Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'

Uskok je slušao i Paška Dodića • Izvor blizak Ciosu tvrdi da ništa nije bilo sumnjivo jer su Šinceki imali dozvole • Pronađen i medicinski otpad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026