Ondje gdje dijete ne zna što učiniti sa sramom, odbijanjem, porazom ili bijesom. Ondje gdje mu ponestaje riječi za vlastiti jad. Ili ondje gdje pokraj sebe nema čovjeka kojemu bi taj jad moglo povjeriti, rađa se strahota
Strahota ne počinje nožem ili pištoljem u djetetovim rukama
U zagrebačkom je kafiću 1999. jedan 17-godišnjak zario nož u godinu dana mlađeg prijatelja jer je ovaj bolje od njega poznavao marke automobila. Ponižen i frustriran činjenicom da je pogriješio u prepoznavanju modela luksuznog vozila parkiranog preko puta birtije, maloljetnik je nožem nasrnuo na dječaka, koji je kasnije završio u bolnici s izbodenim prsima, trbuhom i leđima. Ozljede, nasreću, nisu bile smrtonosne, ali o tome sam tad, prije gotovo tri desetljeća, napisao uvodnik u jednim drugim novinama s tvrdnjom da djeca danas sve manje "žive u svijetu", da "žive izvan jezika, izvan normalnih, prirodnih komunikacijskih putova". Citirao sam Dietmara Kampera, njemačkoga sociologa, i njegove riječi: "Ljudi danas ne žive u svijetu. Ne žive čak ni u jeziku. Oni prije svega žive u svojim slikama, u slikama koje su si o svijetu, o sebi i o drugim ljudima stvorili, u slikama koje su im o svijetu, o sebi samima i o drugim ljudima drugi stvorili. I u toj imaginarnoj imanentnosti oni žive prije loše nego dobro. Oni od nje umiru".
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