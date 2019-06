Štrajkaši u Obrovcu: 'Žao nam je građana pa smo se povukli'

Žao nam je građana pa smo se povukli, ali nismo odustali. Poslali su kamion iz Pakoštana da pokupi smeće. Pokupio je pola, a onda smo mi, štrajkaši, blokirali pristup kontejnerima. No, došla je policija i krenula nas prijavljivati za narušavanje javnog reda i mira. Da mi imamo novca za plaćanje prekršajnih prijava, ne bismo ni tražili povećanje plaća. Jutros u 7.10 sati je došao drugi kamion, iz Gračaca i nastavio s odvozom. Pustili smo ga, nek vozi, žao nam ljudi i njihove zarade u ljetnim mjesecima, rekao nam je Mario Vrkić, predsjednik štrajkaškog odbora obrovačke gradske tvrtke Infragrad, koja se među ostalim, bavi i odvozom otpada.

Grad Obrovac, podsjetimo, od ponedjeljka je zatrpan smećem jer je 15 od 16 radnika u štrajku. Traže povećanje plaća s 3300 kuna na 4000 neto, te regres, božićnicu i darove za djecu u sklopu kolektivnog ugovora. Komunalna tvrtka u međuvremenu je donijela pravilnik kojim je povisila plaće, no štrajkaši tvrde da to nije dovoljno te da je time nagrađen samo jedini štrajkolomac.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- U općini imaju pet diplomiranih ekonomista, a ne znaju izračunati koliko to povećanje boda iznosi. Mi jesmo i to je manje nego tražimo. Kada se ti postoci primijene na radnike, oni bi umjesto 3.300 trebali imati blizu 3.700 kuna plaće, a to nije ono što smo mi tražili. Bitno bi porasla plaća samo jednom jedinom zaposleniku i to onom koji ne štrajka- kaže Vrkić.

Tema: Hrvatska