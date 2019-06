Komunalci štrajkaju: Obrovac prepun smeća, a ljudi se guše

Žega je stisla maleni gradić Obrovac u kotlini među velebitskim obroncima, a s ulica je "zamirisalo" smeće, nošeno najjačim najavljenim toplinskim valom ove godine. Vreće natrpane otpacima zatrpale su kontejnere, a teški mirisi draškali su nosnice građana. Od ponedjeljka nitko više ne kupi gradsko smeće.

Mišljenja Obrovčana o tome su podijeljena, neki daju pravo djelatnicima komunalne firme Infragrad Obrovac koji su stupili u štrajk zbog mizernih 3300 kuna plaće, a neki drugi pak drže da su komunalci mogli štrajkati i zimus, kad nije bilo turista i nije bilo tako nesnosno vruće.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Žao mi je ljudi koji imaju 40 dana ljeta da zarade neku kunu, ali to trebaju riješiti gradski oci, naći se s nama i dogovoriti se i sve bi bilo riješeno, grad ne bi smrdio! Nakon što postignemo dogovor, spremni smo i cijelu noć raditi i do jutra će sve blistati - rekao nam je Mario Vrkić (43), komunalni vozač i predsjednik štrajkaškog odbora te predstavnik radnika u Nadzornom odboru Infragrada. Kaže da je "tajming" takav da su sve zakonske preduvjete odradili na vrijeme i da je došlo doba za dignuti akciju na višu razinu.

- Ni na jedna dopis nismo dobili odgovor, a kad su se stekli zakonski uvjeti da krenemo u štrajk, krenuli smo. Ispoštivali smo rokove i poslali sve dopise koji se zakonski traže i odradili štrajk upozorenja. Na sve su se oglušili i sad je ovo štrajk do ispunjenja uvjeta! Ako se oni ispune na sutrašnjem sastanku, koji je dogovoren, problem je riješen i grad više neće biti zatrpan smećem - kaže Vrkić.

Obrovačka podružnica Samostalnog sindikata za komunalne i srodne djelatnosti traži povećanje plaća za svojih 16 djelatnika koji odrađuju komunalne poslove na cijelom području koji spada pod Grad Obrovac.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

- Odmah nakon Nove godine tražili smo povećanje plaće za 16 djelatnika koji rade za 3300 kuna od pet ujutro pa dok se svo smeće ne pokupi, što zna potrajati i do popodneva po najvećoj žezi. Poslali smo prijedlog kolektivnog ugovora da se plaća digne na 4000 kune, s regresom i božićnicom od 1250 kuna te s darovima za djecu. Jer, dječji darovi su se do sad svodili na čokoladicu po djetetu, otkad je 76-godišnji Mate Karamarko direktor, a to je od 2006. godine - rekao je Vrkić.

Dodaje kako su prijedlog poslali direktoru 19. travnja, no do štrajka nitko nije došao na pregovore niti im se javio. Prije više od 20 dana imali su jednodnevni štrajk upozorenja. Tvrdi kako su se i na to oglušili.

- Ali smo zato kao obrovačka ispostava Samostalnog sindikata za komunalne i srodne djelatnosti odmah dobili tužbu zbog obustave rada zbog jednog dana upozorenja, što je naše zakonsko pravo! Prvo ročište smo već imali, a drugo je koncem srpnja. Zato smo odlučili ići u štrajk do ispunjenja uvjeta i nećemo pristati na ništa ispod toga. Oni sad pokušavaju napraviti novi pravilnik, jučer su ga donijeli na sjednici Nadzornog odbora koja je počela u 14 popodne i mimo zakona je - tvrdi Vrkić.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Ističe da su pokušali dignuti plaću radniku za 300, vozaču za 500 kuna, dok administraciji i tehničkom voditelju nisu htjeli povisiti plaću. Jedini tko se nije pridružio štrajku je poslovođa i uz to je nagrađen s povećanjem plaće sa 750 kuna.

- To je bio pokušaj razbijanja štrajka, što naši ljudi jedinstveno ne prihvaćaju, nas 15. Želimo povećanje koje smo tražili kolektivnim ugovorom, da se digne vrijednost bodova i da plaća bude oko 4000 kune neto. Naši radnici ne rade samo na jednom poslu, jer ih se preraspoređuje od kamiona u Karinu do rada na kosilici u groblju pa opet na kamionu, pa do odštopavanja kanalizacije, što je puno teže, biti tako svestran za iste novce. Danas je bio sastanak na kojem smo insistirali na povećanju plaća, a direktor je rekao da mu treba vremena izračunati je li to moguće! Pa ako za dva mjeseca i osam dana oni to nisu uspjeli izračunati, nek skupe stvari i idu ća! Pa direktor je diplomirani ekonomista, ako nije kupio diplomu, to mu ne bi trebalo predstavljati problem. Mi od svojih zahtjeva ne odustajemo! - kazuje nam Vrkić.

'Čekam da prekinu štrajk i počnu raditi'

O svemu smo pitali i direktora Infragrada, Matu Karamarka.

- Čekam da prekinu štrajk i da počnemo normalno raditi. Pregovaramo, a sutra, u petak je novi sastanak. Valjda ćemo se nešto dogovoriti - kazao nam je Mate Karamarko, direktor obrovačkog poduzeća za čišćenje grada.

Bilo je i duhovitih komentara građana.

- Naše smeće miriše! To vam je živa istina i nek se ljudi dođu uvjeriti u to, osobno i u što većem broju - kažu šaljivi Obrovčani.

Tema: Hrvatska