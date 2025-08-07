Strani taksist seksualno napao putnicu u Zagrebu pa dobio tek uvjetnu kaznu i 225 eura troška

Vozač Bolta osuđen je ovih dana na Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog bludnih radnji nad klijenticom koju je seksualno napastovao prošlog ljeta prilikom vožnje Zagrebom.

Taksist (35), inače državljanin Uzbekistana, osuđen je jer je klijenticu odvezao u pustu ulicu bez rasvjete i dirao je po tijelu i spolovilu dok se ona opirala. Uspjela je otvoriti vrata auta i pobjeći.

Policija je brzo pronašla vozača preko aplikacije u kojoj su bili zabilježeni podaci o vožnji i vozaču. Odveden je na ispitivanje u policiju gdje je pušten da presudu čeka na slobodi. Sutkinja ga je pola godine kasnije osudila tek na uvjetnu kaznu (koju neće morati izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo) uz sudske troškove od 225 eura.