Obavijesti

News

NEĆE U ZATVOR

Strani taksist seksualno napao putnicu u Zagrebu pa dobio tek uvjetnu kaznu i 225 eura troška

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Strani taksist seksualno napao putnicu u Zagrebu pa dobio tek uvjetnu kaznu i 225 eura troška
Foto: ilustracija/Canva

Taksist (35), inače državljanin Uzbekistana, osuđen je jer je klijenticu odvezao u pustu ulicu bez rasvjete i dirao je po tijelu i spolovilu dok se ona opirala. Uspjela je otvoriti vrata auta i pobjeći.

Vozač Bolta osuđen je ovih dana na Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog bludnih radnji nad klijenticom koju je seksualno napastovao prošlog ljeta prilikom vožnje Zagrebom.

Taksist (35), inače državljanin Uzbekistana, osuđen je jer je klijenticu odvezao u pustu ulicu bez rasvjete i dirao je po tijelu i spolovilu dok se ona opirala. Uspjela je otvoriti vrata auta i pobjeći.

Policija je brzo pronašla vozača preko aplikacije u kojoj su bili zabilježeni podaci o vožnji i vozaču. Odveden je na ispitivanje u policiju gdje je pušten da presudu čeka na slobodi. Sutkinja ga je pola godine kasnije osudila tek na uvjetnu kaznu (koju neće morati izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo) uz sudske troškove od 225 eura.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025