Prema prvim informacijama, kamion je proletio kroz ogradu i sudario se s drugim vozilom.
UŽAS KOD JAKUŠEVCA
Strašna nesreća u Zagrebu: Kamion probio ogradu, prekinut promet na obilaznici
Na zagrebačkoj obilaznici došlo je do strašne prometne nesreće zbog koje je prekinut promet između čvorova Jakuševec i Kosnica u oba smjera, javlja HAK.
Uskoro više
