Strašna oluja pogodila Zagreb. Otkazali nastavu u školama!

Veliko nevrijeme pogodilo je Zagreb, ali i ostatak Hrvatske. U metropoli snažni udari vjetrova ruše stabala, oštećuju tramvajske vodove, nose crjepove. Zbog izazovne sigurnosne situacije, Grad Zagreb je odlučio otkazati planiranu nastavu u osnovnim i srednjim školama.

- Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ako djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporučuje da djeca ako mogu ostanu u svojim domovima - objavili su iz Grada.