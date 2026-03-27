ORKANSKO NEVRIJEME

Strašna oluja pogodila Zagreb. Otkazali nastavu u školama!

Piše Filip Sulimanec,
Strašna oluja pogodila Zagreb. Otkazali nastavu u školama!
Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar srušili su nekoliko stabala u centru grada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama

Veliko nevrijeme pogodilo je Zagreb, ali i ostatak Hrvatske. U metropoli snažni udari vjetrova ruše stabala, oštećuju tramvajske vodove, nose crjepove. Zbog izazovne sigurnosne situacije, Grad Zagreb je odlučio otkazati planiranu nastavu u osnovnim i srednjim školama.

POSLJEDICE NEVREMENA FOTO Vjetar i dalje stvara probleme: U Zagrebu se srušila stabla u nekoliko naselja
FOTO Vjetar i dalje stvara probleme: U Zagrebu se srušila stabla u nekoliko naselja

 - Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ako djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporučuje da djeca ako mogu ostanu u svojim domovima - objavili su iz Grada.

Komentari 1
