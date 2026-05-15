DETALJI DRAME Brazilac izbo državljanina BiH u Zagrebu!

Zagrebačka policija priopćila je kako su se u Livadićevoj sukobili dva muškarca, državljanin Bosne i Hercegovine i muškarac iz Brazila. Državljanin BiH ozlijeđen je oštrim predmetom i prevezen je u KBC Zagreb, a Brazilac je pod nazorom policije.

- Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati vše detalja - rekli su nam.

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan.

- Čuli smo glasno vrištanje - ispričala nam je jedna šokirana susjeda.

- Ovaj koji je izbo drugoga nije bježao, stajao je kod vrata i nešto govorio, malo je hodao pred ulazom i onda nešto vikao. Onda ga je policija vezala i odvela - kazao je predstavnik stanara za 24sata.