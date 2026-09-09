STRAŠNE SCENE U Kutini planula Petrokemija: 'Mislili smo da je prašina, a onda vidjeli crni dim'

Požar je buknuo odjednom, nakon nevremena koje je prošlo kroz Kutinu. Prvo smo mislili da je to samo prašina koju je digao snažan vjetar jer je jako puhalo. Onda smo shvatili da je riječ o dimu i da gori tvornica, opisao nam je čitatelj 24sata početak dramatičnog požara u tvornici Petrokemija u Kutini u srijedu popodne. | Foto: JVP Sisak