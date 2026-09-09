STRAŠNE SCENE U Kutini planula Petrokemija: 'Mislili smo da je prašina, a onda vidjeli crni dim'

Zbog razmjera požara na intervenciju su, uz vatrogasce PVP Petrokemije, angažirane dodatne vatrogasne snage
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Požar je buknuo odjednom, nakon nevremena koje je prošlo kroz Kutinu. Prvo smo mislili da je to samo prašina koju je digao snažan vjetar jer je jako puhalo. Onda smo shvatili da je riječ o dimu i da gori tvornica, opisao nam je čitatelj 24sata početak dramatičnog požara u tvornici Petrokemija u Kutini u srijedu popodne.
| Foto: JVP Sisak
Požar je buknuo odjednom, nakon nevremena koje je prošlo kroz Kutinu. Prvo smo mislili da je to samo prašina koju je digao snažan vjetar jer je jako puhalo. Onda smo shvatili da je riječ o dimu i da gori tvornica, opisao nam je čitatelj 24sata početak dramatičnog požara u tvornici Petrokemija u Kutini u srijedu popodne. |
Foto: JVP Sisak
Požar je buknuo odjednom, nakon nevremena koje je prošlo kroz Kutinu. Prvo smo mislili da je to samo prašina koju je digao snažan vjetar jer je jako puhalo. Onda smo shvatili da je riječ o dimu i da gori tvornica, opisao nam je čitatelj 24sata početak dramatičnog požara u tvornici Petrokemija u Kutini u srijedu popodne.
| Foto: JVP Sisak
- Radim u tvornici. Nasreću, na drugom dijelu. Svi radnici su evakuirani. Širio se gusti dim, a plamen je bio jako visok - rekao nam je čitatelj koji je fotografirao požar te dodao da je na teren stiglo nekoliko vatrogasnih vozila.
| Foto: JVP Sisak
- Živim relativno blizu tvornice. Kći je dobila poruku da gori tvornica. Prvo smo mislili da je nešto bezazleno pa smo otišli vidjeti što se događa. Onda smo shvatili da nije baš tako bezazleno. Strašno. - rekao je.
| Foto: JVP Sisak
Na teren su, kako doznajemo iz vatrogasnih krugova, upućene i dodatne snage iz Bjelovarsko-bilogorske županije.
- Nema opasnosti. Dignuli smo dodatne snage i iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Kiša jako pada - rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kasnije je pala kiša koja je pomogla vatrogascima pri gašenju.
| Foto: Čitatelj 24sata
Na terenu je bio veći broj vatrogasaca, a prema riječima gradonačelnika Kutine, Zlatka Babića, zrak je bio lokalno onečišćen.
- Vatrogasci su na terenu. Gase požar na jednom od postrojenja. Mora biti prisutan veći broj vatrogasaca. Zasad nema opasnosti za grad - rekao je Babić za 24sata.
| Foto: Čitatelj 24sata
Iz sisačke policije potvrdili su nam kako je izbio požar tvornice te da u požaru nema ozlijeđenih.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL