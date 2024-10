'Strašno je gledati pred sobom dječaka koji je ubio, suđenje je trebalo biti otvoreno za javnost'

Masovno ubojstvo u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kojeg je počinio tada 13-godišnji dječak potresao je ne samo Srbiju, već i cijelu regiju koja je plakala za životima devetero nevine djece koja su tog dana krenula baš kao i svakog drugog dana, u školu. Ubijen je i dobri duh škole kako su zvali i nastavnici kao i učenici svog zaštitara Dragana koji je do posljednjeg trena dao sve da zaštiti djecu pa se postavio ispred maloljetnog ubojice.

Ognjen Božović odvjetnik je koji zastupa obitelji djece koju je maloljetnik ubio u svom krvavom pohodu 3. svibnja 2023. godine.

Unatoč velikoj gužvi oko suđenja, odvjetnik Božović izdvojio je vrijeme i dao intervju za 24sata dan prije nastavka suđenja na kojemu je dječak koji je ubio 10 ljudi završavao svoj iskaz. Našli smo se s njim u njegovoj odvjetničkoj kancelariji u samom središtu Beograda. Vidno potresen, govorio je o najmučnijem slučaju s kojim se susreo u dugogodišnjem radu. No ne samo on. S takvim se slučajem nisu susreli ni njegove kolege odvjetnici ne samo iz Srbije, nego iz Hrvatske kao i svih ostalih zemalja u regiji. Slučaj da je maloljetnik počinio masovno ubojstvo i to u školi, mjestu koje bi trebalo učenicima jamčiti sigurnost, neviđen je na ovim prostorima i do dan danas ledi krv u žilama te i dalje sve ostavlja u šoku i nevjerici.

Odmah nam je dao do znanja da o iskazu dječaka koji je ubio 9 učenika i zaštitara škole kao i ostatku stvari iz sudnice ne može govoriti jer je suđenje zatvoreno za javnost.

Na pitanje je li njegovo svjedočenje ikako rasvijetlilo motive monstruoznog čina kojeg je počinio, odvjetnik Božović odgovara nam kako je njegovo ispitivanje išlo u tom pravcu.

Plače cijela sudnica...

- Dosta toga smo saznali. Vjerujemo da to može biti korisno kako za presudu u ovom postupku tako i za eventualno podnošenje novih kaznenih prijava ili proširenje ove optužnice - kazao je odvjetnik Božović.

Pitamo ga je li ga svjedočenje maloljetnika koji je počinio masakr u školi, šokiralo.

- Prava riječ je ta da je bilo strašno vidjeti dječaka koji je ubio 10 ljudi kako stoji dva metra od vas. Strašno je to suočavanje. Vi vidite nekoga tko je pobio djecu. A on sam je dijete. To je toliko nadrealna scena. Kao da radite reality check je li to uopće stvarno. Obuzima vas osjećaj jeze, koja vam prolazi kroz čitavo tijelo dok prisustvujete tome, njemu samom i onome što priča. Način na koji iznosi izlaganje... Ma sve skupa je najstrašnije iskustvo u sudnici koje sam ikad imao u 19 godina koliko radim. Znate, u parničnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja i koje je otvoreno za javnost plače vam cijela sudnica. Od obitelji žrtava, sudaca, sudskih zapisničara, odvjetnika, javnosti. Ja sam nakon iskaza maloljetnog ubojice pričao s ostalim odvjetnicima. Svi su jedinstveni u stavu da je ovo ročište na kojemu je on bio, bilo potpuno uznemirujuće i jezivo - kazao nam je odvjetnik Božović.

Objasnio nam je i kako iskaz maloljetnika nije ključan dokaz za rezultat konkretnog krivičnog postupka.

- Mislim da njegov iskaz može pomoći, ali nije presudan - kaže Božović.

Otkrio nam je i svoja očekivanja te naveo da se presuda njegovim roditeljima očekuje do kraja godine. Otac mu kaže, može dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od 12, a majka pet godina.

- Roditelji su mu već saslušani. On završava sa saslušanjem te imamo još jednog svjedoka nakon njega. Ulazimo u fazu završetka saslušanja svjedoka nakon čega se treba prijeći na čitanje i izvođenje pisanih dokaza u sudskom spisu. Potom državno tužiteljstvo, obrana i mi izlažemo završne riječi. Ako se ništa nepredviđeno ne dogodi u smislu da bude proširenje optužnice ili nekih neplaniranih odlaganja, vjerujem da presuda može biti donesena do kraja ove godine. Imamo još dva ročišta u studenom nakon čega idu završne riječi - istaknuo je odvjetnik Božović za 24sata.

Na pitanje jesu li roditelji ubijene djece dobili neke odgovore u njegovom iskazu, rekao je kako nije siguran. No dodao je i kako nije siguran u to da postoje odgovori koji bi ih zadovoljili.

Odgovarajući nam na pitanje jesu li obitelji žrtava mogli postavljati pitanja dječaku koji je ubio njihovu djecu, rekao je da svi sudionici mogu postaviti pitanja.

"Suđenje je trebalo biti otvoreno za javnost"

Suđenje je zatvoreno za javnost, no obitelji su htjele da bude otvoreno, a isto smatra i on sam.

- Suđenje je trebalo biti otvoreno za javnost. Javno zagovaramo takav stav. No sud je bio protiv toga. Razumijem da to nije bila laka odluka za sud. Imamo slučaj kakav nikad ranije nije bio vođen, a ovaj predmet prekoračuje granice onog što se roditeljima stavlja na teret kao krivično djelo. Mislim da je važno za cjelokupno naše društvo i za regiju da se razumije kako je do toga došlo. Da svi možemo izvući pouke i da radimo na tome da se tako nešto nikad i nikome ne dogodi. U tom smislu ovaj postupak nije važan samo s pravničkog stanovišta već i za psihologe, sociologe, profesore, povjesničare i cjelokupan sistem. S druge strane smatram da treba da se ogoli zlo koje se dogodilo. Ali mogu razumjeti bojazan suda i potrebu da zaštiti drugu djecu jer vi ovdje nemate samo ubijene već i ranjene, preživjele, njihovu braću i sestre. Puno maloljetnika na koje se postupak posredno ili neposredno odnosi - ističe odvjetnik Božović.

S obzirom da ubojica nije imao ni 14 godina kad je ubio 10 osoba od kojih su devet bila maloljetna djeca, njemu se ne može suditi te ne podliježe kaznenoj odgovornosti. Otkako je počinio masakr nalazi se na psihijatriji.

- Ne možemo pričati o njegovom medicinskom stanju. Ni sud ni doktori ne mogu otkrivati takve stvari. U budućnosti vidim da će mu se utvrđivati postoje li kod njega psihički poremećaji i mentalne smetnje i spram toga se pristupa liječenju. Hoće li biti moguća bilo kakva reintegracija u društvu nisam siguran. Ne mogu zamisliti nijednog doktora koji će potpisati da nije opasan po druge - ističe odvjetnik Božović.

Mislim da država, navodi Božović, treba sistemski riješiti pitanje kad maloljetna djeca koja nisu krivično-pravno odgovorna, a počine krivična djela, posebno za ovakve zločine, bilo kroz ustanovu ili posebne programe.

- Mora postojati jasan odgovor države što i kako raditi u takvim situacijama. Sve što se događa s nekim djetetom polazi iz obitelji i kućnog odgoja. Potom kad dijete krene u školu, i škola jednako tako ona preuzima dio odgoja. To prate i druge stvari. Zdravstvo mora uočavati simptome i signale koji su opasni. Činjenica je da sve ustanove imaju premalo kapaciteta. Pa vidite, liječnik ima 30 sekundi da vas pregleda. Previše je posla, a premalo kapaciteta. U ovom se slučaju moralo prepoznati da on ima problema. Ili zato jer roditelji nisu vodili računa ili su zanemarivali signale i simptome - naglasio je odvjetnik Božović, dodajući kako "na kraju dana shvatite da svi žele da se ništa nije dogodilo, no svi trebamo raditi na podizanju svijesti da zajedno izgradimo bolje društvo".

Odvjetnik Božović jedan je od 10 članova multidisciplinarnog tima i radne grupe za uspostavljanje memorijalnog centra za ubijenu djecu i školskog zaštitara.

- U timu su stručnjaci iz raznih djelatnosti koji se bave brojnim pitanjima, prije svega za pomoć žrtvama i njegovanjem pravih vrijednosti s ciljem da poboljšamo društvo. To je motivacija svih ljudi koji radimo u toj skupini - navodi.

Tko 13-godišnje dijete vodi u streljanu i uči ga pucati?!

On obitelji žrtava zastupa u kaznenom postupku koji se vodi protiv roditelja, njegovog oca tužiteljstvo tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti jer je 13-godišnje dijete vodio u streljanu i učio ga pucati, kao i da nije adekvatno čuvao oružje u kući, dok majku terete jer je njen DNK pronađen na jednoj čahuri u učionici u kojoj je počinjen masakr.

- Kazneni postupak koje vodi državno tužiteljstvo u javnom je interesu. Obitelji žrtava zastupam i u parničnom postupku za utvrđivanje građansko-pravne odgovornosti Kostinih roditelja.

Njih su pokrenuli roditelji protiv maloljetnog ubojice i njegovih roditelja te škole radi utvrđivanja propusta u roditeljstvu, odgoju i nadzoru što je dovelo do smrti njihovih najbližih kao i pretrpljenih duševnih boli i straha. Taj postupak je ustvari obiteljima žrtava nametnut jer je obitelj Kecmanović odmah nakon tragičnog događaja u svibnju i lipnju krenula prikrivati te sklanjati svoju imovinu, kako bi eventualno osujetili bilo kakve zahtjeve za naknadu. Sud je Kecmanovićima blokirao imovinu, a kad do toga dođe onda ste dužni u roku 30 dana pokrenuti parnični postupak. Tako smo se mi već tijekom ljeta 2023. našli u parnici iako to nitko od obitelji žrtava nije ni razmišljao niti želio. Usred bola, očaja i beznađa, morate razmišljati o tome da pokrećete tužbu, to je dodatno traumatično uz sve što se događalo i što im se i dalje događa - navodi Božović.

Dodaje kako je navodeći kako je parnični postupak u tijeku te je za razliku od kaznenog, otvoren za javnost.

- Otac mu je u veljači došao na parnično svjedočiti. I prvi put je proračunato izrazio sućut obiteljima. A onda kad smo ga htjeli ispitivati rekao je da ne može odgovarati jer mu je suviše stresno. Njemu stresno, a svi roditelji su došli i izložili svoje duše - zaključuje na kraju razgovora odvjetnik Božović.