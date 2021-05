Napoleon je bio očaran seksualnim znanjima udovice s dvoje djece, a najviše pokretom kojeg je nazivao 'zigzag'. Opijen seksualnom strasti, pisao je Josephinei, koja mu je postala supruga i najveća ljubav, vatrena ljubavna pisma sa seksualnom konotacijom. "Vraćam se u Pariz sutra, ne peri se".

- Ljubav je vodio brzo i žestoko. Poput vatrogasca koji gasi požar - izjavila je Josephina o Napoleonovom ljubavničkom umijeću. No i ona je bila veoma bučna u vođenju ljubavi tako da je, ne jednom, probudila pola dvora svojim kricima...

- Ekstremno snažna i izuzetno glasna seks tehnika - tako su njihove seks seanse opisivali osoblje u kući, a jedna od njih rezultirala je time da suv jednom prilikom pali iz kreveta i tako probudili cijelu kuću.

Ljubavna pisma puna žudnje

Ali nije bila samo seksualna strast ono što je Napoleon imao sa Jospehinom. On ju je iskreno volio. Zapravo, obožavao ju je do kraja života.

Njihova ljubav ostala je zapamćena u povijesti kao jedna od najvećih, a bila je u isto vrijeme i bajkovita i tragična. Svjedočanstvo njihove ljubavi su brojna ljubavna pisma puna žudnje. Iako je njihova veza i brak bili prepuni afera, a na kraju je došlo i do razvoda Napoleon Bonaparte, najveći francuski vojskovođa, je istinski volio samo nju - svoju Josephinu.

- Otkako sam te napustio stalno sam nesretan. Moja je sreća biti pored tebe. Neprestano živim u sjećanju, na tvoja milovanja, tvoje suze, tvoju nježnu brigu. Čar neusporedive Josephine konstantno gori i užareni je plamen u mom srcu - pisao je zaljubljeni Napoleon.

Mlada udovica s dvoje djece upoznala je Napoleona 1795., kad su njoj bile 32 godine, a njemu samo 26. Ona je godinu ranije izgubila muža, francuskog vikonta, koji je osuđen na smrt i giljotiniran.

Kao udovica bila je ljubavnica nekoliko istaknutih političara, a u vrijeme kad je upoznala Napoleona bila je ljubavnica Paulu Barassu koji je htio svoju skupu ljubavnicu spojiti s Napoleonom jer je našao novu, a nije mogao uzdržavati obje.

Ona je po njemu bila idealna za mladog generala Bonapartea koji je u to vrijeme htio oženiti stariju, ozbiljnu i bogatu suprugu podrijetlom aristokratkinju. A Josephina je ispunjavala sve uvjete. Upoznali su se na jednoj zabavi, a Napoleon se, ne očekujući, momentalno zaljubio. Opčinila ga je šarmom, inteligencijom, dobrim ukusom, socijalnim vještinama.

No on se nije svidio njoj.. Ipak, Josephina koja je bila dosta rasipna i voljela život na visokoj nozi nije mogla priuštiti da ona i njezina djeca ne nastave živjeti životnim stilom na koji je navikla. Tako je pristala je na njegovo udvaranje i vrlo brzo se udala za njega iz interesa. To je jedna od verzija susreta dvoje najpoznatijih ljubavnika svih vremena.

Razuzdan život pun seksualnih afera

Ni njezina ni njegova obitelj nisu se slagali s brakom. Ipak, ona je bila starija, imala je već dvoje djece, nije bilo sigurno hoće li moći još rađati, a pratila ju je i reputacija žene sumnjivog morala sklone stalnom mijenjanju ljubavnika.

Unatoč tome, imala je određeni status u društvu, ljudi su je simpatizirali i bila je vrlo vješta u sklapanju poslova i kontaktima sa ljudima na važnim pozicijama. Njezini prijatelji su smatrali da je Napoleon ne baš značajni general s premalo novaca koji je stalno na bojnom polju.

Napoleon je odmah nakon sklapanja braka morao otputovati i bio je očajan jer silno zaljubljen htio je stalno biti u blizini svoje žene. Svakodnevno joj j slao pisma puna divljenja, ljubavi i lijepih riječi, a njoj je odgovaralo da je on iz daljine obožava. Ona je nastavila voditi razuzdan život pun seksualnih afera i stalno je nalazila izgovore da mu se pridruži..

“Više te ne volim; naprotiv, prezirem te. Ti si grozna, vrlo šlampava, vrlo glupa, vrlo pepeljugasta. Uopće mi ne pišeš, ne voliš svoga supruga; ti znadeš kakav užitak mu tvoja pisma pričinjaju, a ne udostojiš se napisati mu čak ni šest redaka najbezveznijih žvrljotina… Nadam se da ću te uskoro čvrsto zagrliti i obasuti te milijunima vrelih poljubaca. Bonaparte” - stoji u jednom od Bonaparteovih pisama.

'Moja Josephine radi sve graciozno..'

Kad je doznao kako se ona ponaša dok njega nema, a zadnji je sve saznao, totalno je pobjesnio i odlučio s njom više ne imati ništa.

Nije se odlučio tad još razvesti, ali je odlučio svoju nevjernu ženu u potpunosti ignorirati. Ali ni to hirovitoj Josephini nije odgovaralo. Tek tada je ona počela žudjeti za njim. Odlučila se posvetiti samo njemu, prestala ga je varati, te mu je bila danonoćno na raspolaganju.

No on je tada, iako je nije prestao voljeti, počeo držati na distanci i mijenjati ljubavnice. Inače, bio je vezan za njezinu djecu, brinuo se o njima i volio ih, a i nije htio ostati i bez Josephininih sposobnosti da uvjeri ljude u ono što je u njegovom interesu. A ona je bila vrlo vješta u tome..

U svojim pismima i dalje je bio nježan: "Dobro sam. Volim te i želim. Za mene postoji samo jedna žena na svijetu".. Kad bi ona čula glasine o njegovim ljubavnicama on bi odgovarao

" Ne znam što mislite kada mi spominjete druge žene.. Ja volim samo moju malu Josephinu, dobru, hirovitu, koja se često ljuti, ali se svađa tako graciozno, ona sve radi graciozno, jer ona je jednostavno fascinantna...."

Pet godina nakon što je postala carica Josephina i Napoleon su se razveli. Razlog je bio taj što ona nije uspjela roditi i osigurati nasljednika. Razvod je Josephini teško pao, ali je pristala na njega kako bi omogućila Napoleonu da se oženi mlađom ženom koja bi mu mogla roditi nasljednika.

No bivši supružnici su ostali u dobrim odnosima. Smatra se da je jedino što je ikada stalo između njih bilo to što više nije mogla imati djece Do kraja se požrtvovno brinuo o njoj i njezinoj djeci. Na korištenje je dobila dvorac Malmaison nedaleko od Pariza, gdje se bavila uzgojem ruža. Čak 250 vrsta ruža raslo je u njezinom vrtu.

Nekoliko mjeseci nakon razvoda pisao joj je:" Želim vas vidjeti! Ako ste u Malmaison, ja ću doći krajem mjeseca jer vas silno želim vidjeti!"

Nikad joj nije prestao pisati romantična pisma. Na kraju života je priznao da je njegova nova žena, austrijska princeza Matija Lujza, bila korisna jer je rodila sina, ali da je Josephina ispunila njegov život pravom ljubavlju i bila mu uvijek vjerna podrška u svemu.

Posljednje što je rekao bilo je njezino ime

Četiri godine nakon razvoda Josephina je umrla od upale pluća koja je navodno bila komplikacija prehlade zadobivene za vrijeme šetnje s ruskim carem Aleksandrom I. po vrtovima Malmaisona.

U to vrijeme Napoleon je već bio poražen, a za njezinu smrt saznao je na otoku Elbi kamo je došao u progonstvo tog istog mjeseca kad je ona umrla. Navodno se, kad je čuo da je umrla, zaključao u sobu na dva dana, ne želeći nikoga vidjeti.

On sam umro je oko 7 godina kasnije, a posljednja riječ na samrti bilo mu je navodno upravo Josephinino ime. Ljubičice koje mu je ona poklonila nosio u medaljonu oko vrata sve do smrti.