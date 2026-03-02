STRAVA I UŽAS Kod Crikvenice kamion prepolovio automobil: 'Ovo što sam vidio je strašno'

Policija nam je potvrdila kako je u ponedjeljak oko 11:40 sati došlo do prometne nesreće kod Crikvenice.

- Došlo je do sudara osobnog i teretnog automobila riječkih registracijskih oznaka. U tijeku je reanimacija vozača osobnog automobila, nakon čega će uslijediti očevid - potvrdili su nam iz policije.

Čitatelj koji se našao na mjestu događaja opisao nam je što se vidjelo.

- Po meni je kamion prešao u lijevu traku i zabio se u Škodu. Ovo je jako grozna nesreća - opisao je čitatelj.

Također, zbog prometne nesreće, prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u Crikvenici.