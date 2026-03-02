Obavijesti

News

Komentari 2
PREKINUT PROMET

STRAVA I UŽAS Kod Crikvenice kamion prepolovio automobil: 'Ovo što sam vidio je strašno'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA I UŽAS Kod Crikvenice kamion prepolovio automobil: 'Ovo što sam vidio je strašno'
2
Foto: Čitatelj 24sata

Iz policije su potvrdili kako je oko 11:40 sati došlo do teške prometne nesreće

Admiral

Policija nam je potvrdila kako je u ponedjeljak oko 11:40 sati došlo do prometne nesreće kod Crikvenice. 

- Došlo je do sudara osobnog i teretnog automobila riječkih registracijskih oznaka. U tijeku je reanimacija vozača osobnog automobila, nakon čega će uslijediti očevid - potvrdili su nam iz policije. 

VOZILO SLETJELO S CESTE FOTO Strašna prometna nesreća u Dicmu: Teško ozlijeđene četiri osobe. Auto završio na krovu...
FOTO Strašna prometna nesreća u Dicmu: Teško ozlijeđene četiri osobe. Auto završio na krovu...

Čitatelj koji se našao na mjestu događaja opisao nam je što se vidjelo.

- Po meni je kamion prešao u lijevu traku i zabio se u Škodu. Ovo je jako grozna nesreća - opisao je čitatelj.

Također, zbog prometne nesreće, prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u Crikvenici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...
AGRESIJA NA IRAN

VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026