Iz policije su potvrdili kako je oko 11:40 sati došlo do teške prometne nesreće
PREKINUT PROMET
STRAVA I UŽAS Kod Crikvenice kamion prepolovio automobil: 'Ovo što sam vidio je strašno'
Policija nam je potvrdila kako je u ponedjeljak oko 11:40 sati došlo do prometne nesreće kod Crikvenice.
- Došlo je do sudara osobnog i teretnog automobila riječkih registracijskih oznaka. U tijeku je reanimacija vozača osobnog automobila, nakon čega će uslijediti očevid - potvrdili su nam iz policije.
Čitatelj koji se našao na mjestu događaja opisao nam je što se vidjelo.
- Po meni je kamion prešao u lijevu traku i zabio se u Škodu. Ovo je jako grozna nesreća - opisao je čitatelj.
Također, zbog prometne nesreće, prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u Crikvenici.
