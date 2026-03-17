Bečka policija za sada nije bila dostupna za komentiranje događaja, a glasnogovornik gradske hitne pomoći izjavio je samo kako je zbrinut jedan muškarac koji je u nesreći zadobio teške ozljede
TRAGEDIJA NA GRADILIŠTU
STRAVA U BEČU Urušila se skela na gradilištu. Četvero je mrtvih
Čitanje članka: < 1 min
Četiri su osobe poginule nakon što se na gradilištu u elitnoj devetoj bečkoj četvrti urušila skela, izvijestila je u utorak austrijska novinska agencija APA. Bečka policija za sada nije bila dostupna za komentiranje događaja, piše Reuters.
Glasnogovornik gradske hitne pomoći izjavio je samo kako je zbrinut jedan muškarac koji je u nesreći zadobio teške ozljede.
