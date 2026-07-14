Strava u Bruxellesu! Više mrtvih u požaru na gradilištu

Nekoliko osoba je poginulo u požaru na gradilištu u Bruxellesu u utorak, dok traje potraga za šest nestalih osoba, objavile su lokalne vlasti. Televizija VRT kaže da je većina od oko 200 radnika evakuirana nakon što je buknuo požar.

Glasnogovornik lokalne inspekcije rada rekao je da je u jednom od dva dizala na velikom projektu obnove na trgu Place de Brouckere, gdje je rano u utorak izbio požar, pronađen određen broj tijela, no nije rekao o koliko njih se radi.

Rekao je da nije jasno jesu li to tijela nestalih radnika.