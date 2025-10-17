Strava u Bukureštu: Eksplozija raznijela osmerokatnicu, dvoje je mrtvih: 'Sve će se urušiti!'

Zaglušujuća eksplozija odjeknula je iz osmerokatnice u Bukureštu, uzrokujući djelomično urušavanje zgrade. Najmanje dvije osobe su poginule, a više od deset ih je ozlijeđeno u nesreći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Dvoje mrtvih nakon eksplozije u stambenom kompleksu u Rumunjskoj | Video: 24sata/Reuters

Snaga detonacije, za koju se vjeruje da je uzrokovana nakupljanjem plina, bila je razorna. Peti i šesti kat stambenog bloka potpuno su uništeni, dok su i niži katovi pretrpjeli katastrofalna oštećenja. Svjedoci koje citira Reuters opisuju kako se cijela zgrada zatresla, a dijelovi fasade i betonskih blokova obrušili su se na pločnik i parkirane automobile.

- Sve se zatreslo kao da je potres. Mislila sam da se cijeli svijet ruši - ispričala je za portal Libertatea jedna stanarka koja je u pidžami istrčala na ulicu.

Foto: Romanian Emergency Situations In

Drugi susjed, koji živi u zgradi prekoputa, opisao je trenutak užasa za televiziju Digi24.

- Prvo se čula zaglušujuća buka, a onda sam vidio vatrenu kuglu. Prozori su mi popucali od siline udarca - ispričao je.

Prizor je bio apokaliptičan: srušeni zidovi otkrili su unutrašnjost stanova, a krhotine stakla i namještaja bile su razbacane posvuda.

Stanovnici su u panici istrčavali na ulice, tražeći sigurnost i pokušavajući doznati što se dogodilo s njihovim susjedima.

Foto: INQUAM PHOTOS/Tudor Pana

Ubrzo nakon eksplozije, sirene hitnih službi ispunile su zrak. Deseci vatrogasnih vozila, kola hitne pomoći i policijskih patrola stigli su na mjesto događaja. Vlasti su odmah aktivirale hitnu intervenciju, mobilizirajući sve raspoložive medicinske i spasilačke resurse iz Bukurešta i okolice. Promet u cijelom području je blokiran kako bi se osigurao brz prolazak interventnih timova.

Glavni prioritet spasilačkih timova postala je potraga za osobama koje su možda ostale zarobljene ispod ruševina. Uz pomoć pasa tragača i specijalizirane opreme, spasioci su započeli mukotrpan i opasan posao pretraživanja uništenih dijelova zgrade.

Foto: INQUAM PHOTOS/Tudor Pana

- Timovi pretražuju mjesto eksplozije kako bi pronašli druge zarobljene - izvijestio je lokalni portal Biziday.ro, citirajući hitne službe.

Dok je akcija spašavanja trajala, broj žrtava je počeo rasti. Ministarstvo zdravstva službeno je potvrdilo smrt dviju osoba i 12 ozlijeđenih, no drugi izvori, uključujući i izjave ministra zdravlja Alexandrua Rogobetea, spominju mogućnost da je broj žrtava veći, s tri poginule i 17 ozlijeđenih osoba. Među ozlijeđenima je i jedan tinejdžer.

Foto: INQUAM PHOTOS/Tudor Pana

Tragedija je izravno pogodila i obližnju Srednju školu "Dimitrije Bolintineanu". Udarni val eksplozije razbio je brojne prozore na školskoj zgradi, a najmanje desetero učenika zadobilo je posjekotine od raspršenog stakla. Nastava je odmah prekinuta, a šokiranim učenicima i njihovim roditeljima ponuđena je psihološka pomoć.

Istraga o točnom uzroku eksplozije je u tijeku, no sve indicije upućuju na curenje plina kao najvjerojatniji scenarij.