UHIĆEN MUŠKARAC

Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji

Piše Antonela Šaponja, Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Gospiću! Sin ubio baku i majku, od prije poznat policiji
Uhićen je jedan muškarac kojeg je policija zatekla na mjestu događaja

Dva mrtva tijela pronađena su u utorak, 10. ožujka u dvorištu obiteljske kuće u Gospiću, izvijestili su iz PU ličko-senjske. Kako navode iz policije, tijela su pronađena oko 5.50 sati ujutro. Na mjestu događaja zatečen je i jedan muškarac koji se dovodi u vezu s tim slučajem te je odmah uhićen.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, muškarac (48) je ubio dva člana svoje obitelji, baku i majku. Osumnjičeni je od prije poznat policiji.

Policija je potvrdila da je u tijeku očevid, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti ovog događaja. Kriminalističko istraživanje provodi policija, a njime rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

