STRAVA U KIJEVU Najmanje 16 mrtvih u zračnim napadima, među stradalima ima i djece

U jednom od najsilovitijih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata, broj poginulih u Kijevu nakon dvodnevnih ruskih zračnih udara popeo se na najmanje 16, dok je više desetaka ljudi ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine deveterokatnice u okrugu Darnicki, djelomično uništene u napadu, strahujući da bi broj žrtava mogao i dalje rasti, piše Ukrajinska Pravda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je napade, koji su trajali gotovo 48 sati gotovo bez prestanka, "namjernom terorističkom taktikom" osmišljenom da nadjača protuzračnu obranu. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je dan žalosti, opisujući napad kao "najveći na glavni grad".

Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je u dva dana lansirala više od 1560 dronova i 56 projektila, što predstavlja najintenzivniji zračni napad u tako kratkom razdoblju. Sirene za zračnu uzbunu u Kijevu su odjekivale gotovo 11 sati. Ukrajinska protuzračna obrana uspjela je neutralizirati velik dio prijetnji, no neki projektili i dronovi, kao i njihovi ostaci, pogodili su ciljeve diljem grada, uzrokujući razaranja i smrt.

Među poginulima u stambenoj zgradi je i dvoje djece, djevojčice od 12 i 15 godina. Sedamnaesta žrtva je muškarac koji je preminuo u bolnici od ozljeda zadobivenih u odvojenom napadu na benzinsku postaju. Osim Kijeva, napadi su zabilježeni i u Harkivu, gdje je ozlijeđeno najmanje 28 osoba, te u regijama Odesa, Poltava i Zaporižja, gdje je oštećena energetska i željeznička infrastruktura.

Svjedočanstva iz pakla

Stanari pogođene zgrade opisali su scene užasa.

​- Čula sam glasnu eksploziju. Istrčala sam u kuhinju i vidjela ljude kako trče po dvorištu i zovu u pomoć. Onda sam izjurila iz zgrade i vidjela da prednjeg ulaza više nema - ispričala je Olena Suntovska, 38-godišnja majka troje djece.

Druga stanovnica, 76-godišnja Polina, probudila se i otkrila da joj je prozor na balkonu raznesen. Istaknula je kako u njihovoj zgradi nema adekvatnog skloništa.

Predsjednik Zelenski poručio je da Rusija namjerno tempirala napad nakon što je duže vrijeme gomilala dronove i rakete kako bi izazov najveće moguće poteškoće ukrajinskoj obrani. Najavio je da Ukrajina priprema "pravedan odgovor" na ove napade. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha zatražio je sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i pozvao svjetske čelnike, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, da osude napad, navodeći da "moskovski režim predstavlja globalnu prijetnju".

*Uz korištenje AI-ja

