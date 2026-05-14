'NEBU DOBRO' Rusi usvojili zakon. Čeka se Putinov potpis. Vojsku će slati u inozemstvo!

Državna duma, donji dom ruskog parlamenta, usvojila je u srijedu prijedlog zakona koji podržava vlada, a koji omogućuje korištenje vojske za zaštitu građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje pokrenu strani sudovi.

Rezultati glasovanja objavljeni su na internetskoj stranici parlamenta, pri čemu je 381 zastupnik, odnosno 84,7 %, glasovao "za", dok nitko nije bio protiv niti suzdržan.

U obrazloženju koje prati prijedlog zakona navodi se da je prema važećem zakonodavstvu predsjednik ovlašten rasporediti oružane snage za zadaće izvan njihove izravne vojne svrhe. Novi prijedlog zakona proširuje te ovlasti dopuštajući šefu države korištenje vojske za zaštitu građana od progona stranih ili međunarodnih sudova u kojima Rusija ne sudjeluje.

Osim toga, propisuje se da će, odlukom predsjednika, državna tijela također poduzimati mjere za zaštitu građana u slučajevima uhićenja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka pred stranim sudovima. Ako ga potpiše predsjednik Vladimir Putin, zakon će stupiti na snagu 10 dana nakon službene objave.

Neki stručnjaci tvrde da će mjera vjerojatno biti "nefunkcionalna, ali prijeteća", jer će sada strana država "deset puta razmisliti" prije nego što privede, na primjer, rusku povjerenicu za prava djece Mariju Lvovu-Belovu, koju Međunarodni kazneni sud traži pod optužbom za "otmicu" ukrajinske djece.