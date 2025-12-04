Obavijesti

UŽAS NA SJEVERU

Strava u Međimurju! U pucnjavi su teško ozlijeđene dvije osobe. Policija traga za počiniteljem...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U četvrtak navečer oko 21 sata je u međimurskom naselju Sitnice došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, potvrdili su za 24sata iz policije.

Emedimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu. 

- U strahu i panici, susjedi su odmah pozvali hitne službe, svjedočeći jednom od najdramatičnijih događaja u posljednje vrijeme u ovom međimurskom naselju. Mještani su potvrdili da je motiv sukoba obiteljske prirode. Obje žrtve nalaze se u iznimno teškom stanju i bore se za život - piše emedimurje.

Na teren su odmah izašli policija i Hitna pomoć, istraga je u tijeku. Za počiniteljem se traga.

