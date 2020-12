Strava u Njemačkoj: U ribnjaku našli tijelo mlade žene iz BiH

Nakon tog pronalaska policija je ubrzo uhitila muškarca, supruga ubijene koji je prijavio njen nestanak i on je za sada jedini osumnjičeni

<p>Prošli tjedan u ribnjaku u Rodgau, kod mjesta Offenbach u Njemačkoj pronađeno je mrtvo tijelo žene<strong> N.S.</strong> (28) iz Bosne i Hercegovine. Prema izvješću policije u tom mjestu njen nestanak je 25. studenog ove godine prijavio njen suprug (34).</p><p>Tijelo koje pluta na vodi u ribnjaku na području Gänsbruh u Rodgau blizu Offenbacha, pronašla su dvojica zaposlenika komunalnog poduzeća.</p><p>- Leš je bio u vodi u blizini betonska rampe koja se spušta u ribnjak - rekao je <strong>Markus Ebel-Waldmann</strong>, glasnogovornik komunalnog poduzeća i dodao da su radnici koji su pronašli mrtvo tijelo u šoku te da će im morati pružiti psihološku pomoć.</p><p>Nakon tog pronalaska policija je ubrzo uhitila muškarca, supruga ubijene koji je prijavio njen nestanak i on je za sada jedini osumnjičeni. Oglasila se i Facebook grupa Žena ženi u Frankfurtu. </p><p>- Ubijena mučeničkom smrću od strane svoga muža, bačena u jezero, trpjela je maltretiranja i svašta. Htjela se rastati, a zatim ju je ubio - piše jedna od članica grupe i dalje navodi da je ubijena bila majka dvoje djece, curice od tri i dječaka od sedam godina. Članice grupe su se organizirale i objavile su račun na koji se prikuplja pomoć.</p><p>- Njena obitelj je iz Bosne, nemaju ni za pokop – piše u pozivu za pomoć.</p><p>Policija je odmah krenula sa istragom, naložena je obdukcija tijela kojom je utvrđena nasilna smrt, na glavi mlade žene pronađeno je više ozlijede nanesenih tupim predmetom. Prvoosumnjičeni je suprug i on je uhićen i zadržan u pritvoru.</p><p>- Suprug 28-godišnjakinje iz Obertshausena koja je pronađena mrtva u utorak (24. studenoga 2020.) u Rodgauu kod Offenbacha i dalje je u pritvoru – objavio je javni tužitelj<strong> Alexander Homm </strong>ne navodeći koliko će on tamo ostati, uglavnom se on za sada brani šutnjom.</p><p>Policija traži svjedoke, kako bi se utvrdio motiv ubojstva i da li je opravdana njihova sumnja da je zločina počinio suprug. Krim policajci krim postaje Offenbach izuzimaju tragove u stanu supružnika koji su u njemu proveli dvije godine. Prema pisanju njemačkog Bilda, osumnjičeni suprug je u nekoliko navrata i prije prijavljivao nestanak supruge, sumnja se da je ona pokušavala od njega pobjeći.</p>