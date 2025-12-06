STRAVA U RIJECI Žena je umrla, muškarac u stanu imao ozljede vrata. Pod nadzorom je policije

Policijski službenici su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života. Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je.

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika

U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.