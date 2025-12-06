Obavijesti

News

NOVO UBOJSTVO?!

STRAVA U RIJECI Žena je umrla, muškarac u stanu imao ozljede vrata. Pod nadzorom je policije

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA U RIJECI Žena je umrla, muškarac u stanu imao ozljede vrata. Pod nadzorom je policije
Foto: 24sata

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika

Policijski službenici su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško ozlijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života. Odmah joj je odmah pružena liječnička pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, preminula je.

U stanu je pronađen i muškarac s ozljedom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog kaznenog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika

U tijeku je provođenje očevida, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'
FEMICID U MEĐIMURJU

Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'

Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ubio trudnu sestru nevjenčane supruge (28) i ranio nevjenčanu suprugu (29). Mještani su u šoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025