STRAVA U ŠIBENIKU Psi izgrizli ženu i njezinog ljubimca!

Žena (60) iz Šibenika lakše je ozlijeđena u srijedu, 21. siječnja nakon što su je napala dva psa dok je šetala svog ljubimca. Do njih su dotrčala dva psa, koji su bili bez nadzora, te pritom napala njenog psa zadavši mu više ugriza po tijelu.

U trenutku dok je žena pokušala spriječiti daljnji napad na svog psa, jedan od pasa bez nadzora bacio ju je na tlo te joj zadao više ugriza u predjelu ruke i noge. U Općoj bolnici u Šibeniku 60-godišnjakinji su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 67-godišnji vlasnik pasa nije osigurao siguran prostor za njihovo čuvanje, kao i da psi nisu bili pod njegovim nadzorom. Također, utvrđeno je da 41-godišnjak nije poduzeo sigurnosne mjere koje bi spriječile izlazak pasa iz ograđenog prostora dok se nalazio u njihovoj blizini - navode iz PU šibensko-kninske.

Protiv obojice muškaraca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.