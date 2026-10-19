STRAVA U SLOVENIJI Obećali im plaću 10.000 € pa ih zatočili u ilegalnoj tvornici! Išli i u Zagreb

Slovenske vlasti otkrile su u blizini Lendave najveću ilegalnu tvornicu cigareta dosad pronađenu u toj zemlji, a u pogonu su zatekle strane radnike koji su, prema navodima policije, bili žrtve trgovanja ljudima. Obećavali su im zaradu do 10.000 eura mjesečno, a završili su zatvoreni u objektu, bez mobitela i plaće, radeći po 12 sati dnevno. Tvornica se nalazila na području bivše rafinerije Nafta. Prema prvim procjenama, u njoj je bilo oko 14 milijuna cigareta i 44 tone duhana. Još 14 milijuna cigareta pronašli su u kamionu koji su zaustavili tijekom nadzora, prenosi N1 Slovenija.

Dušan Pečnik iz slovenske Financijske uprave (Furs) rekao je da je riječ o jednom od najvećih otkrivenih ilegalnih pogona i u europskim razmjerima. Tvornica je imala suvremene strojeve za obradu duhana, stroj za proizvodnju cigareta golemog kapaciteta i dvije linije za pakiranje.

- Taj stroj doista 'izbacuje' cigarete - opisao je Pečnik. Samo trošarine na cigarete pronađene u tvornici iznosile bi više od 2,1 milijun eura, bez PDV-a. Na pronađeni duhan obračunalo bi se još 5,6 milijuna eura trošarina, a na cigarete iz kamiona dodatnih 2,1 milijun. Ukupno je riječ o približno 9,8 milijuna eura trošarina.

Mislili su da ulaze u skladište

Istražitelji još utvrđuju odakle je stizala sirovina i kojem su tržištu cigarete bile namijenjene. Zbog natpisa na engleskom jeziku pretpostavljaju da su trebale završiti u Velikoj Britaniji ili Irskoj.

Do pogona su došli nakon analize podataka i provjere tvrtke koja je upravljala lokacijom. Utvrdili su da je ta pravna osoba već bila predmet istrage zbog trgovine duhanskim lišćem.

Foto: Finančna uprava RS

- Nismo znali što je unutra. Mislili smo da je nekakvo skladište, a na kraju se pokazalo da je riječ o golemoj tvornici - rekao je Pečnik. Policija je potom na području Policijske uprave Celje pronašla još jedan objekt u kojem su se čuvale velike količine materijala za proizvodnju. Ondje nije bilo radnika.

Jednog osumnjičenog još traže

Zbog sumnje na utaju poreza i trgovanje ljudima pokrenuta je opsežna kriminalistička istraga, koju usmjerava slovensko Specijalizirano državno odvjetništvo. Policajci i kriminalisti dosad su proveli više od devet pretraga te prikupili obavijesti od više od 50 ljudi.

Prema dosad prikupljenim dokazima, sumnja se da su dvojica slovenskih državljana s područja Policijske uprave Maribor sudjelovala u međunarodnoj zločinačkoj skupini. Jednog su uhitili i uz kaznenu prijavu doveli pred istražnog suca u Murskoj Soboti, koji ga je nakon ispitivanja pustio na slobodu. Za drugim intenzivno tragaju.

Sumnja se da su s pomagačima u tvornicu smjestili najmanje 33 državljana Paragvaja i jednog državljanina Bugarske, iskorištavajući njihov težak ekonomski i socijalni položaj.

Preko Zagreba stigli u zatočeništvo

Radnicima je nepoznata osoba u Paragvaju ponudila pošten i dobro plaćen posao u Europi. Za rad u tvornici obećavali su im mjesečnu zaradu od nekoliko tisuća do 10.000 eura.

Prema policijskim informacijama, skupina je početkom rujna stigla u zagrebačku zračnu luku. Putovali su kao turisti, a iz Zagreba ih je nepoznati muškarac odvezao do proizvodnog pogona u blizini Lendave. Tijekom vožnje morali su šutjeti, nisu smjeli gledati vozača, a povremeno su morali ležati na sjedalima. Nisu znali kamo ih vode. Kad su stigli, vozač im je uzeo mobitele i odredio gdje će spavati.

Foto: Finančna uprava RS

Bili su nagurani u prostorije bez dnevnog svjetla i odgovarajućeg prozračivanja. Nisu smjeli izlaziti, a zbog uvjeta u objektu nisu znali ni je li vani dan ili noć. Nadzirale su ih kamere, pogon je bio osiguran dvostrukom ogradom, a strogo im je bio zabranjen i kontakt s vozačima kamiona.

Bili su gladni, od duhana i kemikalija osjećali su omaglicu

Hranu im je donosio muškarac koji je dolazio i više puta dnevno te im davao upute za rad. Prema iskazima radnika, vrijeđao ih je i bio grub prema njima. Hrane je povremeno bilo toliko malo da su ostajali gladni, a nije bilo ni dovoljno zahoda i tuševa.

Radili su po 12 sati dnevno, uz izmjene svakih šest sati. Ispričali su da su zbog duhana i kemikalija snažnog mirisa osjećali omaglicu. Za svoj rad nisu dobili nikakav novac.

- Tvrde da posao nikad ne bi prihvatili da su znali istinu. Posebno žele ponovno vidjeti svoje bližnje, osobito djecu. Policajcima su rekli da su jedva čekali da ih netko pronađe i spasi - rekao je direktor slovenske Uprave kriminalističke policije Mitja Jager, prenosi N1 Slovenija.

Istražitelji sumnjaju da ovo nije bila prva skupina radnika u tom pogonu. Spašeni radnici dobili su status žrtava trgovanja ljudima te su smješteni na sigurno. Osigurani su im hrana, materijalna i psihosocijalna pomoć, pravna podrška, prevođenje te pomoć pri povratku u domovinu.