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DUŽAN PAR TISUĆA EURA

Istrijan vozio pijan, uhitili mu i suvozača kojeg je policija tražila

Piše 24sata,
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Istrijan vozio pijan, uhitili mu i suvozača kojeg je policija tražila
Foto: PU dubrovačko-neretvanska
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Nakon istrage je protjeran, te mu je zabranjen ulazak i boravak u Hrvatskoj na godinu dana

Prošlog petka policija je u naselju Turnina u Rovinju zaustavila 28-godišnjaka u autu koji je vozio pod utjecajem alkohola, a na suvozačevom mjestu pronašli su 39-godišnjeg državljanina BiH za kojim su raspisali potragu.

Dovršenom istragom policija je utvrdila kako je državljanin BiH prevario 65-godišnjakinju koja mu je platila nekoliko tisuća eura da joj napravi nadstrešnicu, što nije učinio.

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Vozač je zbog vožnje pod utjecajem alkohola smješten u posebne prostorije policijske postaje do triježnjenja te mu slijedi novčana kazna u iznosu od 1.320 eura i mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od tri mjeseca.

Protiv 38-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava u redovnom postupku. Budući da u Hrvatskoj boravi nezakonito, uručeno mu je rješenje o protjerivanju te mu je određena zabrana ulaska i boravka na području Hrvatske u trajanju od godine dana.

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