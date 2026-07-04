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Strava u Splitu! Sudarili se motocikl i automobil: Vozač motocikla preminuo u bolnici...

Piše 24sata,
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Strava u Splitu! Sudarili se motocikl i automobil: Vozač motocikla preminuo u bolnici...
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)
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U nesreći su sudjelovali osobni automobil i motocikl, vozač motocikla je prevezen na pružanje liječničke pomoći te je od posljedica zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici.

U subotu oko 14 sati na području Splita, predio TTTS-a, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, objavili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

U nesreći su sudjelovali osobni automobil i motocikl, vozač motocikla je prevezen na pružanje liječničke pomoći te je od posljedica zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici.

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Očevid će utvrditi detalje ove stravične nesreće...
 

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