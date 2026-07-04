Strava u Splitu! Sudarili se motocikl i automobil: Vozač motocikla preminuo u bolnici...

U subotu oko 14 sati na području Splita, predio TTTS-a, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, objavili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

U nesreći su sudjelovali osobni automobil i motocikl, vozač motocikla je prevezen na pružanje liječničke pomoći te je od posljedica zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici.

Očevid će utvrditi detalje ove stravične nesreće...

