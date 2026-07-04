Motocikl je sletio van kolnika. Na motociklu su se nalazile dvije osobe i prema trenutačnim informacijama jedna osoba je smrtno stradala, a druga osoba je odvezena u bolnicu
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STRAVA KOD MAKARSKE Teška nesreća: Jedan mrtav, drugi u bolnici. Motocikl sletio s kolnika
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Smrtno je stradao motociklist kod Makarske, javila je PU splitsko-dalmatinska. Prometna nesreća se dogodila na cesti D-8 na području Makarske jutros oko 5.20 sati.
Motocikl je sletio van kolnika. Na motociklu su se nalazile dvije osobe i prema trenutačnim informacijama jedna osoba je smrtno stradala, a druga osoba je odvezena u bolnicu. Slijedi očevid na mjestu događaja.
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