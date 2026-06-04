STRAVA U V. GORICI 'Vezali su štene staro tek 5 mjeseci za grob. U strahu je, nema ni čip'

Jako je uplašena, ali se polagano opušta na naš dodir. Osjeti se njen strah, rekli su nam djelatnici Skloništa životinja u Velikoj Gorici koji su u srijedu zaprimili maleno štene. Riječ je o ženki Brankici koju je netko zavezao za nadgrobni spomenik u naselju Ščitarjevo te ju ostavio samu na 30 stupnjeva.

- Boji se drugih pasa, ali je jako mirna. Dosta je mršava. Nije čipirana pa smo ju odmah čipirali čim smo ju zaprimili. Vidi se da je bila mučena, vezana lancem. Dlaka oko vrata joj je oštećena. Svakako radimo na tome da dobije na kilaži. Fizički dio njenog zdravlja je još i u redu kada ga usporedimo sa psihičkim. Trebat će se dosta raditi s njom da počne vjerovati ljudima i drugim psima. Na groblju ju je pronašao jedan gospodin koji je stigao u posjetu svojim preminulima - rekli su nam iz azila.

Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica

Nepoznati počinitelj zavezao je štene, staro tek pet mjeseci, teškim metalnim lancem za nadgrobni spomenik. Djelatnici skloništa zabrinuti su zašto se ovakvi incidenti događaju sve češće. Štene je bilo puno krpelja i ožiljaka. Izbezumljena i u strahu nije znala kako bi reagirala kada su joj prišle brižne ruke djelatnika Skloništa.

- Kad pomislimo da smo sve vidjeli i doživjeli ljudska zloba nas iznova baci na koljena. Kako netko uopće dođe na ovakvu ideju? Zašto? Jučer smo dobili poziv da je pas zavezan za grob na groblju. Ne može se najesti koliko je gladna. Pa zar ovo nije krah čovječanstva? Obavili smo pregled kod veterinara. Cijepljena je i riješili smo krpelje, a sada nam preostaje pokušati riješiti i posljedice trauma koje je doživjela. Tražimo joj najnježnije ruke - kazali su djelatnici Skloništa.