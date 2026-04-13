Policija objavila detalje: Žena u stanu zatukla maloljetnicu do smrti pa se bacila sa zgrade

Tragedija u Velikoj Gorici dogodila se u nedjelju oko 10.50. 52-godišnja žena počinila je samoubojstvo bacanjem sa stambene zgrade. U stanu je pronađeno tijelo maloljetne ženske osobe, članice obitelji, za koju se sumnja da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti tupim predmetom, javlja zagrebačka policija. Oba tijela prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Kriminalističko istraživanje se i dalje nastavlja.

Podsjetimo, policija oko 11 sati dobila je dojavu da je žena skočila sa zgrade. Hitna je brzo stigla, ženi nije bilo spasa. No onda je otkriven još veći užas. U stanu zgrade pronađena je mrtva maloljetnica, a policija sumnja na ubojstvo.