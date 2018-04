Stravična nesreća kod Novske: U slijetanju auta poginuo vozač

Vozač automobila poginuo je na autocesti A3 u smjeru Sl. Broda kad je svojim Ford Focusom oko 12.15 sati sletio s ceste. S njim je u tom trenutku na suvozačkom mjestu bila žena koja je ozlijeđena i vozilom Hitne prebačena u bolnicu u Novu Gradišku.

Foto: Vatrogasci Novska

Do njih su među prvima stigli vatrogasci DVD-a Novska. Pronašli su ženu koja je u šoku sjedila u automobilu no uspjela je samostalno izaći van. Do tijela stradalog muškarca nisu mogli te su morali izrezati krov kako bi ga oslobodili.

Foto: Vatrogasci Novska

Očevid je pri kraju, a policajci istražuju iz kojeg je razloga vozač skrenuo na livadu, probio ogradu te se zabio u stablo. Neslužbeno, muškarac i žena su državljani BiH a vozili su auto njemačkih tablica.